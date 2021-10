Las 100 mejores series del siglo XXI

La BBC dio a conocer su Top 100 de series televisivas que -según varios expertos- cambiaron la pantalla chica para siempre y tuvieron un gran impacto cultural.

El listado, publicado esta semana, fue elaborado a partir del criterio y la subjetividad de 206 expertos de 43 países de todo el mundo, todos ellos académicos, críticos o expertos en la industria del entretenimiento.

Sin más preámbulos, The Wire ha escalado hasta el puesto número uno, convirtiéndose en la mejor serie de los tiempos recientes, al menos así lo dicen los seleccionados del medio británico.

El segundo puesto quedo en manos de otro producto de HBO, Mad Men y el podio se cierra con la gran Breaking Bad.

Para aquellos que no estén familiarizados The Wire, estrenada en 2002, fue creada por David Simon, periodista y escritor estadounidense que supo utilizar su experiencia para dar forma a un drama de corte policial que se desarrolla de manera intrincada y que se llevó los aplausos de todo el mundo por su ambiciosa propuesta y estructura. The Wire no obtuvo en su momento los premios que tal vez debió haber ganado, pero el tiempo le ha concedido un estatus de culto.

Otros destacados en el top 10 de las mejores series son: Game of Thrones, The Americans y The Office, esta última es la versión de Reino Unido.

El listado completo de las 100 mejores series

The Wire (2002-2008) Mad Men (2007-2015) Breaking Bad (2008-2013) Fleabag (2016-2019) Game of Thrones (2011-2019) I May Destroy You (2020) The Leftovers (2014-2017) The Americans (2013-2018) The Office (UK) (2001-2003) Succession (2018-) BoJack Horseman (2014-2020) Six Feet Under (2001-2005) Twin Peaks: The Return (2017) Atlanta (2016-) Chernobyl (2019) The Crown (2016-) 30 Rock (2006-2013) Deadwood (2004-2006) Lost (2004-2010) The Thick of It (2005-2012) Curb Your Enthusiasm (2000-) Black Mirror (2011-) Better Call Saul (2015-2022) Veep (2012-2019) Sherlock (2010-2017) Watchmen (2019) Line of Duty (2012-2021) Friday Night Lights (2006-2011) Parks and Recreation (2009-2015) Girls (2012-2017) True Detective (2014-2019) Arrested Development (2003-2019) The Good Wife (2009-2016) The Bridge (2011-2018) Fargo (2014-) Downton Abbey (2010-2015) Band of Brothers (2001) The Handmaid's Tale (2017-) The Office (US) (2005-2013) Borgen (2010-2022) Schitt's Creek (2015-2020) Peep Show (2003-2015) La casa de papel (2017-2021) Community (2009-2015) The Good Fight (2017-) Homeland (2011-2020) Grey's Anatomy (2005-) Inside No 9 (2014-) The Bureau (2015-) Halt and Catch Fire (2014-2017) Small Axe (2020) This is England 86, 88 and 90 (2010-2015) Call My Agent! (2015-2020) Happy Valley (2014-) The Shield (2002-2008) The Big Bang Theory (2007-2019) The Young Pope (2016) Dark (2017-2020) The Underground Railroad (2021) House of Cards (2013-2018) Avatar: The Last Airbender (2005-2008) The Good Place (2016-2020) Pose (2018-2021) Detectorists (2014-2017) Orange is the New Black (2013-2019) Mare of Easttown (2021) RuPaul's Drag Race (2009-) Stranger Things (2016-) 24 (2001-2010) Battlestar Galactica (2004-2009) Enlightened (2011-2013) Gilmore Girls (2000-2007) Planet Earth (2006) Utopia (2013-2014) Babylon Berlin (2017-) Rick and Morty (2013-) American Crime Story (2016-) The Killing (Dinamarca) (2007-2012) Mindhunter (2017-2019) House (2004-2012) OJ: Made in America (2016) Big Little Lies (2017-2019) Insecure (2016-2021) Normal People (2020) Narcos (2015-2017) How I Met Your Mother (2005-2014) The Comeback (2005-2014) The OA (2016-2019) Dexter (2006-2013) It's Always Sunny in Philadelphia (2005-) Westworld (2016-) Show Me a Hero (2015) Treme (2010-2013) Louie (2010-2015) Luther (2010-2019) Catastrophe (2015-2019) Hannibal (2013-2015) Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019) Steven Universe (2013-2020) The Queen's Gambit (2020)

Fuente: Ambito