La salud como eje de acción en el municipio de Santa Fe

La pandemia puso en agenda no sólo la situación sanitaria en general, sino también qué políticas públicas desarrollan los gobiernos de los distintos niveles para abordar la temática de salud en sus diferentes esferas.

Al respecto, el director de Salud Municipal, César Pauloni, explicó que en este momento se encuentran en un "respiro" respecto al coronavirus. "Estamos más tranquilos, un poco con los datos que tenemos, sabiendo que los hospitales están en un ritmo normal de atención. También con los datos epidemiológicos, porque rompimos la barrera de los dos dígitos en los contagios. A su vez, bajó muchísimo el número de fallecidos. Esto es un aliciente que nos alegra, nos da un tiempo y una esperanza sobre esta pandemia".

Pero, el problema no terminó. Para el entrevistado es fundamental la campaña desarrollada por el municipio para que se continúe sosteniendo el cuidado. "Hay que mantener estas prácticas, el distanciamiento, el no compartir mates y utilizar el tapabocas. Además de que todavía estamos expectantes por las nuevas variantes de Covid, también entendemos esto como conductas que deben internalizarse. Llegado el caso de un recrudecimiento, no es lo mismo volver aplicar las medidas de cuidado que tenerlas incorporadas".

Ante las aperturas y la baja de contagios, un gran sector de la sociedad se relajó. Pero el mensaje del municipio es claro: deben continuar los cuidados y el respeto por las medidas. En este sentido, Pauloni remarcó que desde el Ministerio de Salud se recomendó seguir usando el barbijo, por lo que en Santa Fe se propone lo mismo.

Pero esto no es lo único que ocupa al municipio. La campaña de chequeo de lunares reunió más de 300 personas, en la primera experiencia de este tipo en la ciudad. "A partir de la iniciativa impulsada por el laboratorio La Roche-Posay en distintos lugares del país, nos convocaron a nosotros para la campaña de control de lunares. Hablamos con el intendente y dijo que sí, claramente, tomó la decisión política. Es una actividad muy importante, Santa Fe es calurosa y la exposición solar es mayor. Teniendo en cuenta ese parámetro y ámbito y que el daño solar es acumulativo, articulamos y fueron dos jornadas exitosas".

