La Provincia propondrá que las clases empiecen el 2 de marzo

Con la presencia de representantes de todas las provincias del país y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se concretará este jueves, una nueva Asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE).

Del encuentro, que se desarrollará en forma presencial, participará la ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero, quién llevará una propuesta para el debate del consejo.

Al respecto, Cantero señaló que Santa Fe llevará al encuentro federal la propuesta de un ciclo lectivo que inicie para el 2022 el 2 de marzo y finalice el 20 de diciembre, con una fecha para el receso escolar de invierno del 11 al 24 de julio.

Asimismo, la ministra de Educación aseguró que “esperamos que del acuerdo de todos los ministros se resuelva finalmente cuál será el calendario escolar 2022 para todas y cada una de las provincias”.

El Gobierno de Santa Fe ratificó que descontará días de paro

El Gobierno de Santa Fe ratificó que descontará a los docentes los días de paro, en medio de un conflicto entre el Ejecutivo y los gremios que se gestó a partir de la decisión de Amsafe de rechazar la oferta paritaria de aumento de 17% en tres tramos.

Tras esa postura, el sindicato docente convocó a un paro de tres días, el 13, 20 y 21 de octubre. Sin embargo, dejaron abierta la posibilidad de continuar con las medidas de fuerza.

En ese sentido, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, aseguró que los docentes van a sufrir descuentos en caso de adherir al paro: "Van a cobrar menos que el mes anterior porque los días de paro no van a ser liquidados. La no prestación del servicio conlleva el no pago del día”.