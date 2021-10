Iniciaron las excavaciones para buscar restos arqueológicos

Con una acto protocolar, se iniciaron formalmente las excavaciones con fines arqueológicos en el Museo de Arte Decorativo Firma y Odilo Estevez. Autoridades municipales, de la Universidad Nacional de Rosario y del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, junto a representantes de la Empresa Constructora MSR, anunciaron el comienzo de la indagación sobre la posible existencia de restos arqueológicos bajo el piso del museo.

Las excavaciones comenzaron por el hallazgo de restos de cerámica que podrían tener un alto valor arqueológico ligado a la historia primigenia de la conformación de la ciudad. Estos restos se encontraron al iniciar las obras de recuperación del piso del hall central y saneamiento de desagües pluviales e inmediatamente se decidió llevar adelante tareas de arqueología preventiva dado su emplazamiento en el casco histórico de Rosario.

Analía García, directora del Museo Estevez, expresó: “Gracias a la empresa MSR, por toda su generosidad y porque si no se estaría llevando a cabo la restauración, hoy no estaríamos celebrando esta grata noticia de la existencia de vestigios de Rosario de tiempos coloniales”, y continuó: “Ahora no decimos que estamos en la casa de Firma Mayor y Odilo Estevez, sino sobre la casa de los Ibarlucea".

Por su parte, el subsecretario de Gestión Cultural de la provincia de Santa Fe, Javier Armentano, gregó: “Debajo de esta casa, que es la historia de Rosario, sigue habiendo historia de la ciudad. Esto es parte de nuestra historia, de la definición de quiénes somos”.

La Facultad de Humanidades y Artes se encargará de realizar tareas de arqueología preventiva vinculadas con el impacto y monitoreo de obra en el hall central del museo, mientras la Secretaría de Cultura y Educación a través del Museo Estevez se compromete a brindar todo el material bibliográfico disponible, el asesoramiento especializado y el acceso al lugar en los horarios a convenir.

La coordinación de las tareas de investigación arqueológica en la institución está a cargo de Fernando Oliva, arqueólogo y profesor titular de la Cátedra de Arqueología Americana y Argentina en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario.

Mientras dure el proceso de investigación la guarda transitoria de los materiales estará en la Facultad de Humanidades y Artes teniendo como fecha límite 24 meses a partir de la finalización de las tareas de excavación y rescate. La misma podrá ser menor o también se puede solicitar su amplitud de acuerdo a las necesidades de investigación siempre con acuerdo de ambas partes.

Los restos arqueológicos productos de la excavación tendrán su guarda permanente en el lugar que la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario disponga oportunamente.

Para preparar el espacio, durante la semana del 11 al 15 de octubre se realizaron todos los registros fotográficos y fílmicos del museo, así como el escaneado electrónico para detectar restos de la cuadrícula inicial.