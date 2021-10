Wanda Nara fulminó a la "China" Suarez: "De mi familia me encargo yo, de las putitas la vida misma"

Cuando parecía que la última telenovela de la farándula terminaba, Wanda Nara y la China Suárez continuaron dando que hablar. Primero fue la actriz que rompió el silencio mediante la publicación de una carta pública.

"Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, yo no alenté, y no provoqué. Tener que contar eso habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres"

"Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática", expresó.

También habló sobre sus ex parejas: "Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos".

"Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, yo no alenté, y no provoqué. Tener que contar eso habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres", expresó Suárez ante el escanio mediático.

La respuesta de Wanda

Posteriormente, Wanda le contestó rutunda mediante una historia de Instagram en la que calificó de "putita" a la actriz, aunque sin nombrarla. "De mi familia me encargo yo, de las putitas la vida", dijo y publicó fotos de los últimos tres meses con Mauro Icardi, como forma de confirmar que no estaba separada.

Recordemos que la pelea entre la China Suárez y Wanda Nara comenzó con una acusación de la segunda contra la primera por ser la tercera en discordia en su matrimonio con Mauro Icardi, quién le pidió públicamente disculpas a su mujer tras darse a conocer que hubo chat sugerentes entre él y la actriz.

Fuente: Ambito