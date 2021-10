Vecinos se oponen a la instalación de una terminal verde y el Municipio contestó

Encontrar una solución a la problemática de los macro y micro basurales en la ciudad de Santa Fe crea una deuda que el Municipio intenta saldar con el proyecto de "Terminal Verde", al que ubicarían en el barrio Arenales de la capital provincial.

La iniciativa quedaría emplazada en un terreno que hasta hace unas semanas albergaba una gran cantidad de residuos, que quedaban tras la clasificación y selección de materiales que luego son vendidos por cartoneros o recuperadores urbanos.

"esto es un proyecto que traería basura de barrio San Lorenzo, Chalet y parte del Arenal"

Sin embargo, vecinos del barrio se opusieron a tal instalación argumentando que generaría un basural en la zona. Laura y Hugo, integrantes del Centro Comunitario del barrio, afirmaron que "esto es un proyecto que traería basura de barrio San Lorenzo, Chalet y parte del Arenal. Nosotros nos oponemos porque ellos (el Municipio) usurparon el terreno que es de la institución y colocaron un conteiner para seguir con un proyecto que rechazamos los vecinos. Si no levantan eso, el basural estará acá en el medio del barrio".

"Nosotros nos reunimos con funcionarios municipales cuando armaron el proyecto, pero después no vinieron a decirnos nada más. De mayo a octubre no avanzaron más porque nos opusimos a la apropiación del terreno", manifestaron.

Por su lado, desde el Municipio advirtieron que "no se generará ningún basural, al contrario, eso es lo que había antes de que limpiemos la zona. Tuvimos que sacar 25 toneladas de residuos".

"no se generará ningún basural, al contrario, eso es lo que había antes de que limpiemos la zona"

"El proyecto pertenece a una ordenanza votada en 2018 y, para poder definir los lugares, lo que se hace es ver los mapas de calor donde hay mayor cantidad de micro basurales para poder reducirlos", comentó el secretario de Medio Ambiente de la Municipalidad de Santa Fe, Edgardo Seguro.

Finalmente, el funcionario dijo: "Entendemos lo que dicen sobre la ordenanza y existe, pero el lugar es un lugar municipal que fue cedido con la contraparte de hacer la mesura y la subdivisión, que no se hizo nunca porque no se puede; ni siquiera figuran donadas las calles, es una macro manzana. Si un día no se necesita más, la terminal verde se saca".

