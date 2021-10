¿Cómo afecta el embarazo al corazón?

Durante el embarazo, el volumen sanguíneo aumenta entre el 30 y el 50 por ciento para nutrir al bebé en desarrollo, el corazón bombea más sangre cada minuto y la frecuencia cardíaca aumenta. Además, durante el trabajo de parto y el parto mismo, ocurren cambios rápidos que afectan al corazón y lo hacen trabajar más. De igual manera, después del parto, el cuerpo necesita varias semanas para recuperar el estado previo al embarazo.

La mayor carga de trabajo durante el embarazo y el parto provocan algunas complicaciones. Sin embargo, muchas mujeres con afecciones cardíacas dan a luz bebés sanos. Si tiene una afección cardíaca, necesitará cuidados especiales durante el embarazo a fin de disminuir el riesgo de que usted y el bebé sufran complicaciones.

Las complicaciones por una enfermedad cardíaca en la madre ocurren en alrededor del 1 al 3 por ciento de todos los embarazos y los riesgos dependen tanto de la naturaleza como de la gravedad de la afección cardíaca.

Afecciones cardíacas y embarazo

Problemas con el ritmo cardíaco

Es frecuente que se presenten anomalías menores en el ritmo cardíaco durante el embarazo, pero no son motivo de preocupación. Si usted necesitara tratamiento para una arritmia, se le podría administrar medicamentos. Si previo al embarazo usted ya tenía antecedentes de anomalías en el ritmo cardíaco y necesita medicamentos, tendrá que hablar con su cardiólogo respecto a qué fármacos son adecuados durante el embarazo. Si ya tiene colocado un marcapasos o un desfibrilador, usted aún puede tener un embarazo sano.

Problemas con las válvulas cardíacas

Tener una válvula cardíaca que no funciona normalmente puede complicar el embarazo, según cuán grave sea la disfunción valvular. Un estrechamiento grande en la abertura de las válvulas, o estenosis, podría no tolerarse bien durante el embarazo. Si le reemplazaron una válvula cardíaca con otra mecánica, eso constituye un problema especial durante el embarazo debido a la necesidad de administrar medicamentos que impidan la formación de coágulos en la válvula. El medicamento que se administra por vía oral para evitar la coagulación en los pacientes con válvulas mecánicas en el corazón afecta al desarrollo del bebé y le ocasiona sangrados. En tales casos, puede recurrirse durante parte del embarazo a otros anticoagulantes alternos que son inyectables, pero esto requiere seguimiento estrecho por parte del especialista durante todo el embarazo y el parto.

Insuficiencia cardíaca congestiva

La insuficiencia cardíaca congestiva ocurre cuando el corazón no puede funcionar bien. Cuando el corazón no funciona bien desde antes del embarazo, es difícil que el órgano logre cumplir con las mayores exigencias de la gravidez y, por lo tanto, la insuficiencia cardíaca puede empeorar. Esta situación lleva a más hinchazón, falta de aire e intolerancia al ejercicio. En casos graves, el bebé posiblemente no se desarrolle adecuadamente y nazca de forma prematura.

Defecto cardíaco congénito

Si usted nació con algún problema cardíaco, o un problema cardíaco congénito, su bebé tiene más riesgo de presentar el mismo tipo de defecto cardíaco. Además, usted puede correr riesgo de sufrir problemas cardíacos durante el embarazo y de dar a luz prematuramente, según cuál sea el defecto cardíaco.

Aneurisma aórtico

La dilatación de la aorta, o aneurisma, en las mujeres que están en edad reproductiva normalmente está relacionada a una afección genética, como el síndrome de Marfan o el síndrome de Loeys-Dietz. Si usted padece alguna de estas afecciones, es mayor el riesgo de que durante el embarazo o en las semanas posteriores al parto, la aorta se dilate más o presente complicaciones como una disección. El control de estas afecciones durante el embarazo puede requerir la obtención periódica de imágenes de la aorta para ver si cambia el tamaño y la administración de medicamentos para reducir la tensión sobre la pared aórtica.

Antes de que intente concebir un hijo, sería recomendable que programara una cita con un cardiólogo materno que tenga experiencia en el control de enfermedades cardíacas durante el embarazo. Ese especialista será quien trabaje junto con el médico a cargo del control de su embarazo.

