Icardi subió otra foto con Wanda tras el descargo de "la China" Suárez

Mauro Icardi publicó otra foto junto a su esposa Wanda Nara, en una seguidilla que comenzó el domingo en medio de la crisis de pareja que atraviesan, a raíz de un no muy claro aún affaire entre el jugador y la actriz Eugenia "la China" Suárez.

Luego de que ayer rompiera el silencio la ex Casi Ángeles con una serie de posteos en la que dijo que ella no alentó ni provocó la situación con Icardi -el presunto intercambio de mensajes que incluirían fotos y videos hot- Wanda respondió con furia: "De mi familia me encargo yo, de las putitas la vida misma".

El posteo de Mauro Icardi que, tras el escándalo, decidió seguir en las redes sociales solo a su mujer y eliminar al resto de sus contactos.