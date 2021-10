La hipótesis de la Fiscalía en el crimen del arquitecto

La Fiscalía confirmó este jueves que el crimen del arquitecto Joaquín Pérez fue producto de "un robo al voleo" y que hay "algunos indicios concretos" para dar con los delincuentes y determinar la procedencia del arma calibre 40 que se encontró en el auto de la víctima.

También indicó que hay "ciertas particularidades" en la moto en la que se desplazaban los asesinos a la hora de cometer el crimen. De acuerdo a la pericia forense realizada, el cuerpo de la víctima presentaba dos heridas: una en el tórax y otra en la ingle, de donde se extrajo un proyectil compatible con el arma secuestrada.

"Agotadas algunas instancias de investigación, por el momento no hay ningún indicio que arroje que este crimen no se trató de otro hecho que no sea un robo al voleo puesto que no fue planificado", aseguró el vocero del Ministerio Público de la Acusación, Sebastián Carranza.

Confirmó que "hay algunos indicios concretos para dar con los autores y la mecánica del hecho en base a informaciones que recibió el fiscal de Homicidios Adrián Spelta", que interviene en la investigación para esclarecer el homicidio.

Carranza señaló que, de acuerdo a la Fiscalía de Homicidios y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), "al darse cuenta que habían herido de bala a la víctima los delincuentes decidieron abandonar el vehículo a las pocas cuadras y en el apuro por escapar perdieron el arma", de un calibre poco usual por tratarse de una pistola calibre 40 que es con la que habrían asesinado al joven arquitecto.

"El arma tiene el número de serie y sobre esa identificación se están realizando cotejos de documentación pertinente. Hay algunos indicios y en el momento lo informaremos", consignó Carranza.