"Si seguimos con esta actitud relajada no nos va a ir bien”, aseguró un asesor presidencial

“La variante Delta es comunitaria en la Argentina. En Buenos Aires y Córdoba el índice es más elevado, pero el virus se encuentra en todos lados”, señaló el infectólogo y asesor presidencial, Hugo Pizzi.

Para el reconocido especialista, la contagiosidad de la variante exige acelerar los plazos de vacunación a efectos de evitar lo sucedido en otros lugares del mundo, como el caso de Europa, donde el último informe demuestra que la mutación Delta se encuentra en el 90 por ciento de los infectados.

“Lo ideal es seguir cuidándonos porque esto no terminó, todavía estamos inmersos en la epidemia y si nosotros seguimos con esta actitud relajada no nos va a ir bien”, sentenció Pizzi en diálogo con Cadena OH!.

El infectólogo instó a perder el miedo de la vacunación en los niños y apeló a un “turismo responsable” ante la proximidad de las vacaciones de verano: “El problema está en los de siempre, en las fiestas en lugares cerrados, por ejemplo, pero que yo siga mi vida normal o que haga un viaje con todos los cuidados no es problema", agregó.

En las últimas 24 horas se registraron 1.541 contagios de coronavirus y 35 fallecidos por la enfermedad. Son 750 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 36,8% en el país y del 42% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

Escuchar también la nota completa: