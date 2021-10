Este domingo, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, escribió este domingo en sus redes sociales un mensaje para las familias de las víctimas de la violencia, recordó que el municipio no maneja las fuerzas de seguridad y pidió autonomía para Rosario.

“Escribo desde un dolor que hoy es el de la familia de Joaquín pero antes fue de la de Sandro, la del Oso, la de Bocacha, la del Trinche, la de cientos de madres y padres, de sus amores, sus hermanos, sus hijos”, expresó el intendente “de una ciudad que no soporta más que le maten a su gente”.

Leer también: Javkin y el crimen del arquitecto: "A estas cosas no nos podemos acostumbrar"

“Trabajo todos los días en lo que me comprometí: urbanizar barrios populares, iluminar, abrir calles, darles oportunidades sociales, deportivas y laborales a nuestros pibes y pibas para que no nos los gane la delincuencia. Es lo que podemos hacer y lo hacemos, pero mientras escribo me lleno de impotencia, porque lo que hacemos no alcanza”, manifestó. También reiteró su reclamo: “Los que tienen que protegernos con sus armas no nos cuidan como merecemos”.

“Los hechos se suceden todos los días, parecen una simple acumulación. Un delincuente dispara, no se lo previene, no se lo persigue, no se lo encuentra, no se lo detiene. Alguien muere. ¿Y todo pasa? Luego, en el mejor de los casos, en el supuesto de que se encuentre algún culpable, los artilugios legales, la cárcel sin control, la salida rápida. Y lo más inaceptable: gran parte de estos hechos se ordenan y organizan desde las cárceles. De este lado quedan las familias de las víctimas, a quienes debemos acompañar y acompañamos más que nunca cuando se apagan las cámaras, cuando las acecha la injusticia del olvido”, escribió Javkin.

Soy el Intendente de una ciudad que no soporta más que le maten a su gente. — Pablo Javkin (@pablojavkin) October 24, 2021

“A veces, cuando expreso estas cosas, me dicen que sólo relato, como si el problema no fuera mío. Claro que es mío, claro que hago todo lo que puedo, pero yo soy el Intendente de un municipio que no tiene autonomía, no tiene policía, no maneja fiscales, ni jueces, ni cárceles, que no tiene una sola persona a cargo que porte armas de fuego. Me gustaría poder responder por todo, solucionar todo, pero no es que no quiero: no tengo las armas. Dennos autonomía. Déjennos disponer dónde y cómo deben desplegarse y actuar las fuerzas”, añadió.

“Mientras no la tengamos, lo que puedo hacer, hago y haré es exigir, exigir y exigir. Defender a Rosario, porque merece ser cuidada, poner todo a disposición para ayudar a que resolvamos esto. Pero a quienes sí manejan fuerzas policiales: por favor, pónganlos a cuidarnos en serio. No hagan esos operativos enormes en zonas u horarios que no sirven para frenar delitos. Vayan a los lugares donde todas las semanas les pedimos que estén, con verdadera actitud de vigilar y actuar. En definitiva, cumplan con su deber”, expresó Javkin.

“Ya basta. Esta es una ciudad de buena gente, que pide vivir y disfrutar sus calles, encontrarse. No quiero que todo pase, que se olvide, que se transforme en un mural más. No quiero que nos quedemos sin paredes donde un puñado recordemos cada tanto a los que perdimos. Quiero que podamos vivir en paz. Que el dolor que hoy tenemos sirva al menos para que haya JUSTICIA. La Justicia trae PAZ. Y Justicia y Paz necesitamos”, concluyó el intendente de Rosario.