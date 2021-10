Eduardo Domínguez: "Estamos en el camino que queremos"

Colón jugó un gran partido ante Estudiantes, a quien derrotó por 2-1 en el Brigadier López, con los goles de Eric Meza y Federico Lértora, para sumar su segunda en condición de local y para levantar cabeza luego del porrazo en La Paternal.

Luego del partido, en conferencia de prensa, Eduardo Domínguez dijo: "No nos gusta perder de esa forma, el otro día dije, ¿quién no tuvo un mal día? Ante Argentinos tuvimos un mal día, una mala tarde. Pero estamos en el camino que queremos, sabemos nuestras fortalezas, las estamos demostrando y las queremos sostener. Queremos seguir creciendo para ver hasta dónde podemos llegar".

"Siempre vamos a encontrar méritos en la victoria, pero hay cuestiones que nos cuestan como saber cómo cubrir algunas bajas, saber cómo maquillarlas, el equipo lo entiende, como así también sus deficiencias. Sabemos o creemos bien cómo debemos hacer nuestro juego, y cuándo nos tenemos que hacer fuertes. Esto es lo que buscamos y seguir construyendo", agregó Domínguez.

Para luego, afirmar ante la pregunta de LT10: "Me llama la atención cuando se habla de intensidad, hay que jugar bien al fútbol y este equipo juega bien al fútbol, sabe cuándo atacar, cómo defender, la intensidad está metida dentro de todo, pero no es por la intensidad, creo que de los últimos cuatro partidos ganamos tres, no solo que es valioso sino que impusimos nuestro juego y personalidad, y cuando uno impone al rival no le gusta, como no nos gustó cómo Argentinos nos impuso sus cualidades. Hoy Colón se está volviendo a imponer, y eso es lo más valioso. El triunfo es la consecuencia".

"Nos inclinamos por la línea de tres, vimos cómo juega el rival, el tercer partido es el más desgastante de esa seguidilla, veníamos con unos jugadores tocados, con Paolo Goltz con una rodilla que no se le desinflamaba, Rafa (Delgado) con el tobillo a maltraer, Piovi que estuvo limitado por el tobillo. Sabíamos que no podíamos regalar mucho el físico, y saber cómo acomodar cada pieza para que funcione como queríamos. El equipo tuvo personalidad para jugar ante un gran rival e imponer condiciones", advirtió el entrenador.

También se refirió a Wilson Morelo e indicó: "De a poco lo va haciendo mejor, lo necesitamos como a Lucas (Beltrán), esperemos que Nicolás (Leguizamón) ya esté con el grupo para el próximo partido, al igual que Cristian Ferreira, para que haya competitividad interno. Lo necesitamos a Wilson, hizo un gran trabajo", contó Eduardo Domínguez sobre el gran partido del colombiano en Colón.

Sorprendió al hablar de Facundo Farías: "Salió por un golpe, por momentos lo molieron a patadas, tenemos que cuidar a estos jugadores, se le cargó el gemelo, va a tener que aprender a descansar, a saber alimentarse como se debe un futbolista profesional si quiere llegar a la elite. Está trabajando afuera con un profesional, está con nosotros día a día, le exigimos, a un chico de 19 años después de todo lo que padeció Facundo, no el jugador, que se manifieste como se manifestó me gusta. Pero ahora hay que hacerlo, es un proceso de maduración y aprendizaje, lo acompañamos hasta donde él nos deja, por otra parte le exigimos pero sigue siendo una promesa, debe seguir trabajando y aprendiendo. Debe saber descansar, alimentarse y entrenarse mejor, trabajar la parte mental y física, está aprendiendo, nos gusta que está dispuesto a escuchar".

Y agregó: "Está haciendo el cambio, lo está generando, a su corta edad. Le exigimos adentro de la cancha, pero como él también se está exigiendo afuera adentro lo hace como algo propio, pero tendrá que seguir creciendo. Hizo un buen partido, y cuando tiene las libertades y lo podemos encontrar en las situaciones que lo benefician puede encontrar todo su esplendor", reveló Eduardo Domínguez.

Para finalizar, cuando se le preguntó por los goles que no convierten los delanteros, reveló: "No me preocupa".