El desesperado pedido de la esposa del arquitecto: "Esto tiene que parar"

Indiana, esposa de Joaquín Pérez, el arquitecto asesinado el miércoles pasado en un robo en Barrio Arroyito, rompió el silencio este lunes para convocar a una concentración que se realizará el miércoles desde las 20 en el Monumento a la Bandera para pedir justicia por todas las víctimas de la seguridad. “No puede ser que tengamos que salir a la calle a gritar para que nos escuchen las autoridades. Esto tiene que parar”, afirmó la mujer.

La convocatoria para el miércoles quedó planteada tras un nuevo fin de semana extremadamente violento. Después del asesinato de Pérez, en la noche del miércoles, se sucedieron cinco muertes violentas en distintos puntos de la ciudad y el número de crímenes en el departamento llegó a 189 en lo que va del año.

En declaraciones radiales, Indiana expresó que la concentración del miércoles en el Monumento “no será sólo por Joaquín, lamentablemente encabeza el nombre de mi marido, pero será para todos; sin banderas políticas, sólo pidiendo justicia”.

Indiana contó cómo se siente en estos momentos en los que la ola de violencia en la ciudad produce movimientos políticos como el pedido del intendente Pablo Javkin para que Rosario tenga autonomía y pueda intervenir de lleno en la planificación de la prevención del delito, algo que ahora está en manos de la provincia.

“Me parece bien la autonomía (de Rosario), porque no se puede seguir así. Es desgarrador, pero hay que seguir adelante. Siempre mirábamos las noticias con Joaquín y decíamos: no puede ser que haya que hacer movilizaciones en la calle para que se escuchen los reclamos por seguridad”, dijo.

Asimismo agregó: “Lamento no haber participado en otras marchas que se hicieron en su momento. No se puede adherir a estas movilización a partir de la pérdida de un ser querido. Siempre hay que participar. Pero no podemos hacer justicia social. No puede ser que tengamos que salir todos a la calle a gritar para que nos escuchen. Esto tiene que parar. Igualmente, voy a ir a cualquier marcha que se convoque”.