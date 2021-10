Soltar y ser feliz: el mensaje de Mario Massaccesi que llegó hasta Vera

Los caminos y las vueltas de la vida nunca son como uno se lo espera. Como llegan las malas noticias también llegan las sorpresas y las emociones compartidas. Así encara sus proyectos Mario Massaccesi, periodista, escritor, actor y coach ontológico, que llegó con su trabajo hasta la provincia de Santa Fe.

"Se puede hacer todo lo que uno se propone. Tenes que pedirle a la Virgen que el día tenga 36 horas o que exista el 'día Osvaldo'", rio el periodista al aire en Cadena OH! "Ahora nos vamos a Santa Fe, el sábado 6 estamos en Rosario en el Teatro Broadway, con una única función de "Soltar para ser feliz". Ya las entradas están a la venta en las boleterías del teatro. El viernes 5 estamos en Pujato, en el Polideportivo".

El libro que respalda su intervención es "Soltar para ser feliz", que escribió junto a Patricia Daleiro, que es psicóloga y Master Coach. Allí, comparten las dinámicas que implementan en sus talleres grupales, las historias reales, las preguntas poderosas y hasta sus experiencias personales en la aventura de soltar. Todos queremos soltar algo pero... ¿Cómo?

"Mucha gente pasó los 40 o 50 años y nunca tuvo auto satisfacción. No sólo en términos sexuales, sino en el sentido de disfrutar de tu cuerpo tal cual es. Con el recorrido de cuerpo que tienen, para sentirte mejor, liberar las ataduras de tener que ser como alguien", señaló el entrevistado.

Tiago Giansily, comunicador social de Vera, forma parte de esta experiencia. "Hubo una maestría de Tiago hacia nosotros, hacia Patricia y yo. Hay gente que necesita estudiar coach y necesita estudiarlo, pero hay gente que ya lo es. Él lo es, no le hace falta estudiar. Le hice una nota y me llamó la atención algunas aportes. Me mostró la incertidumbre misma que es la vida, y que siempre con los recursos que uno tiene, uno debe armar su vida", apuntó Massaccesi.

"'No quiero que me vean como un ángel, soy un ser humano. Me equivoco, la pifio, no soy un ser de luz', esto nos decía y nos dio un cachetazo amoroso a nosotros. Decidimos incorporarlo. Porque a partir del testimonio de Tiago, cada uno puede armar su testimonio de vida".

"Estoy súper agradecido por estas palabras, contento por formar parte de este proyecto. Me siento muy feliz. Es así, estoy cada vez más convencido de que de eso se trata, de este shock de energía que todos necesitamos. La vida es hoy, el ahora, el momento", apuntó el joven de 21 años del norte santafesino.

"Me quedo una tarea, uno de mis pendientes es llegar hasta Vera y darle un abrazo de agradecimiento a Tiago", dijo por último Massaccesi.

Escuchar también audio completo: