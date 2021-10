Empresarios adelantan que no habrá desabastecimiento por el control de precios

El presidente de la firma Marolio y de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, Víctor Fera, expresó este martes su apoyo al programa de congelamiento de precios por 90 días y criticó a los empresarios que advierten un desabastecimiento.

"Apoyamos el congelamiento de precios porque tenemos responsabilidad social, al empresario que piense distinto no lo tengo porque juzgar", dijo en declaraciones exclusivas a Cadena OH!.

El dirigente empresario remarcó además que "nosotros retrotraimos los precios a octubre, salvo en los productos en los que no podemos. Desabastecimiento no va a haber, quizás algunos productos se van a sustituir por otros".

"Si el Gobierno no ataca las cuestiones de base, todo esto que se está haciendo es pan y circo"

Asimismo, Fera manifestó: "Lo único que produce baja de precios es la producción y la competencia. Si no se aplica ley de góndolas, no hay competencia, sino que hay monopolio y corrupción. Si el Gobierno no ataca las cuestiones de base, todo esto que se está haciendo es pan y circo".

"Hay que hacer crecer las pymes, son 150 mil que si toman 1 empleado cada una generan 150 mil puestos de trabajo, en beneficio de la gente y de los sueldos -que hoy los tenemos por debajo de cualquier tipo de inflación-", concluyó el empresario.

En Santa Fe descartan desabastecimiento

La posibilidad que el congelamiento de precios dispuesto por el Gobierno nacional para unos 1.400 productos de consumo masivo pueda generar desabastecimiento "está muy lejos de lo que pueda llegar a pasar", opinó la directora de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor de la provincia de Santa Fe, María Betania Albrecht.

"No creemos que vaya a ocurrir desabastecimiento, no lo tenemos pensado porque no ocurrió en el momento de mayores inconvenientes, que fue la pandemia", indicó la funcionaria.