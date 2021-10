Colegio de Corredores Inmobiliarios brindó recomendaciones por estafas y falsificación de datos

Jorge Pighin, presidente en su segundo mandato del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe, comentó de qué se tratan las nuevas estabas en el rubro. Se utilizan nombres de inmobiliarias legales pero con datos falsos, para hacer pasar un registro que no es real.

El afectado en esta oportunidad fue un corredor inmobiliario de la ciudad de Esperanza. "Gente inescrupulosa, como venimos advirtiendo, han truchado su nombre. En las redes sociales lo publicaron, como si inaugurarían un local. Pusieron la dirección de una inmobiliaria de Esperanza y otra dirección falsa en Santa Fe".

"Publicitaron propiedades de colegas, el número de matrícula vigente, pero no es una femenina, sino un masculino. Cobran por ir a mostrar una casa, hacen hacer un depósito para ir a visitarla. Esta inmobiliaria hizo una denuncia en fiscalía de Esperanza. Los apoyamos y abrimos un expediente en el Colegio", explicó el entrevistado.

La entidad realizó este tipo de advertencias incontable cantidad de veces. Sobre todo por la importancia que tiene relacionarse y negociar siempre con una persona matriculada oficialmente. "El número de Cuil de esta inmobiliaria falsa, es de una sociedad que se dedica a la venta de agroquímicos en la provincia de Buenos Aires. El banco existe, nosotros hicimos la denuncia y está la justicia detrás de esto", apuntó.

El Colegio ya lleva realizadas más de 150 denuncias en el Ministerio Público de la Acusación. "Bajo la justicia nuestra, la captura de pantalla no son pruebas suficientes para mostrar la irregularidad de estos manteros inmobiliarios. Esto ocurre por las nuevas empresas no tradicionales que tienen una rotación muy grande, y que la documentación de esas propiedades no se sabe dónde termina".

Pighin volvió a reiterar las principales recomendaciones al momento de establecer un negocio inmobiliario. El empleado, normal, responsable, es el matriculado. Está bajo todas las normas de un empleador. "Le pedimos a la gente que busquen en la página el matriculado, por número, por apellido, para brindar a la sociedad una herramienta como para que no pasen estas cosas", dijo por último.

