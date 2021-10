Palo Oliver: "No estoy cómodo con la participación del radicalismo en Cambiemos"

Las elecciones generales del 14 de noviembre están a la vuelta de la esquina y la postura de los distintos actores políticos genera debates puertas adentro de los espacios. Uno de los que interpela esas decisiones es el diputado provincial de la UCR Fabián Palo Oliver.

"Sigo dentro del radicalismo y creo que voy a ser toda la vida radical. Mas allá de las discusiones que uno tiene que dar internamente y del momento que está pasando el radicalismo. No estoy cómodo con la participación del radicalismo en un frente electoral como es Cambiemos. Sigo estando en el mismo lugar y los que cambian de opinión son otros correligionarios", afirmó el diputado Fabián Palo Oliver en diálogo con Raúl Bigote Acosta por Cadena OH! Rosario.

En este sentido, el legislador sostuvo que continúa haciendo política "a partir del respeto a mis ideas y formación. Digo que el mayor capital que podemos tener quienes hacemos política es la coherencia".

Palo Oliver recordó que "el radicalismo intentó liderar los procesos electorales. La construcción del Frente Progresista es muy virtuosa. Hay muy pocas experiencias en el país de frentes que duren tanto tiempo. Lo intentamos en dos oportunidades con Mario Barletta y sin embargo no se logró porque los compañeros del socialismo ganaban la interna. El radicalismo lo intentó, hizo lo que había que hacer y respetó las PASO".

"El 14 de noviembre estaré parado en el Frente Progresista"

"Está claro que algunos priorizan la construcción política de acuerdo a la fortaleza electoral y hay correligionarios que entendieron que desaparecido físicamente Miguel Lifschitz ya no había razón de estar en el Frente Progresista y se mudaron a Cambiemos porque era competitivo y en ese sentido tengo que darles la razón", analizó el legislador.

Siendo Mauricio Macri Jefe de Gobierno de CABA, Alfonsín lo marcó como "un límite". "El frente Cambiemos no representa lo que el radicalismo entiende debe ser el Estado y su rol. Evolucionar no significa desconocer cual es el concepto de lo que debe ser el Estado, la organización y su rol en lo social", analizó y sumó: "El 14 de noviembre estaré parado en el Frente Progresista con la candidatura de Clara García y Mónica Fein".

Los fueros y un proyecto en Diputados

El proyecto de ley de autoría de Palo Oliver, apunta a "subsanar alguna interpretación bastante caprichosa de aquellos legisladores que no quieren ajustarse a derecho y evaden a la Justicia".

"A partir de lo que es la modificación del Código de Procedimiento Penal de la provincia, algunos entienden que los fueros pueden ser un privilegio y nosotros no lo entendemos así. Por eso modificamos 3 artículos de la ley 12.134 y si se aprobara este proyecto no habría ninguna duda de interpretación. Los legisladores no podrían poner obstáculos legales para el ejercicio de una acción penal cuando existen elementos que indiquen que alguno puede estar implicado en un hecho delictivo", ahondó.

"si se aprobara este proyecto no habría ninguna duda de interpretación"

En relación al proyecto, indicó que "si tiene nombre propio no es Maximiliano Pullaro; si tiene nombre propio es el senador Armando Traferri. Pullaro ha sido ministro, ha pasado por la gestión en un área muy sensible y no tiene ninguna denuncia y no creo que la vaya a tener".

"En tanto, el senador por el departamento San Lorenzo, está evandiendo la Justicia y no consagra un principio básico que es la igualdad ante la Ley. No comparto y repudié que los senadores de la UCR votaran en contra del desafuero de Traferri", concluyó.

