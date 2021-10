El Gobierno vuelve a reunirse con AMSAFE

El Gobierno provincial se reunirá hoy con representantes de la Asociación de Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) en una nueva reunión paritaria que intentará destrabar el conflicto que derivó en tres días sin clase durante las últimas semanas.

El sindicato insistirá con una mejora a la propuesta salarial luego de rechazar el aumento del 17 por ciento ofrecido por la Casa Gris. Además, exigirá el blanqueo de sumas no remunerativas, creación de cargos y soluciones a los problemas de infraestructura escolar.

En contrapartida y con la intención de no dar el brazo a torcer, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, ratificó a comienzos de semana que la oferta, aceptada por los trabajadores estatales y los docentes privados, sería la última y reiteró que no habrá otra distinta para los docentes del sector público, mientras insistió en que se descontarán los días de inactividad frente a las aulas por los paros.

Al mismo tiempo, Pusineri informó que los docentes jubilados sí cobrarán sus haberes con el aumento ofrecido, pese a no ser aceptado por AMSAFE. El ministro explicó que lo habitual es que la liquidación a los pasivos se dé proporcionalmente a lo que se acepte en paritaria, aunque "frente a pedidos que se han formulado de parte de distintos gremios, inclusive AMSAFE, el Gobierno de la provincia dispuso que se liquide a todos los pasivos el aumento salarial que figura como oferta para los gremios de la administración. Por más que no haya aceptado ese gremio, se va a liquidar el aumento a todos los pasivos".

Al encuentro de hoy se llegará con dos posturas contrapuestas. Pusineri planteó en las últimas horas que “la negociación requiere acuerdo; y en este caso no existe”, y recordó que AMSAFE no quiso negociar previo a la concreción de los paros. Por su parte, la titular del gremio, Sonia Alesso, fue tajante al adelantar que, "de no haber nueva oferta salarial, habrá nueva asamblea”.