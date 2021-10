Luis Rodríguez: "La realidad es que nos salvó la pandemia"

Durante este martes Luis Miguel Rodríguez, más conocido como "El Pulga", visitó los estudios de ESPN y tuvo una charla íntima con el Pollo Vignolo y compañía en F90. El actual jugador de Gimnasia, y muy querido por sus compañeros y por los propios rivales, tocó todos los temas a corazón abierto.

Desde sus orígenes humildes en Simoca, las ganas de conocer a Lionel Messi, su presente en Gimnasia el amor por Diego Armando Maradona y hasta se animó a decir de qué cuadro era su hijo, a quien se lo vio hace poco en el Estadio Único en el partido que disputó el Lobo como local.

“En su momento trabajaba de lunes a viernes y los sábados iba a jugar partidos clandestinos por plata. Eran una guerra, pero jugaba en soquetes”, reveló en diálogo con ESPN.

"En Colón nos puteaban hasta los mudos, no le ganábamos a nadie. A todos tenía que poner al banco. José Vignatti nos quería echar a todos, fue después de la final", indicó.

E indicó: "La realidad es que nos salvó la pandemia, a mí me salvó. No le hacía un gol a nadie, no pateábamos ni al arco. Nos agarró ese bajón futbolístico y anímico y no podíamos salir".

“Ahora es distinto, porque los árbitros te cuidan, pero en ese momento eran los mismos jueces los que apostaban por el equipo contrario. Una vez, estando en Atlético Tucumán me dieron una patada que me asustó, porque me pudo cortar la carrera. Se armó una pelea y desde ese día decidí no volver a jugar en esos partidos. Ya llevo 15 años sin ir a esos partidos por plata”, recordó.

En cuanto a su presente en Gimnasia, reconoció que a veces se enoja cuando no se dan las cosas. “Hoy nos preparamos para ganar, pero el rival también. Son resultados. Nada más”, subrayó.

Por su parte también recordó a su gran máximo ídolo, Diego Armando Maradona, y repasó cuando el Diez lo convocó: “Cuando me llamó Mancuso pensé que era una broma. En su momento pensé en pedirle una foto, pero no me arrepiento porque disfruté de otras cosas".

Y agregó: "Las charlas que tuve con él fueron increíbles. Me decía que disfrute del fútbol. Y yo hice eso. Lo recuerdo como si fuera ayer”.

“Mi ídolo siempre fue Maradona. Escuchar todo lo que vivió y pasó Diego en Gimnasia es tremendo. Los chicos me cuentan. Cuando falleció y me enteré, no quería ni prender la tele. Yo lloraba, mis hijos nunca me habían visto llorar. Mis hijos me preguntaban quién fue…”, dijo.

Por último entre risas el Pulga contó que disfruta mucho a sus hijos y reveló que uno hinchó por un equipo que fue rival del Lobo hace poco. “El más chico me hace acordar a Mateo Messi, se parece mucho al hijo de Leo. La vez pasada me gritó un gol de Sarmiento de Junín contra Gimnasia y yo no lo podía creer. No hay que decir que es hincha de Sarmiento, porque el otro también me va a salir de ese equipo”, completó.

“Facu pasó momentos muy complicados. Perdió la abuela, el padre y después le da Covid y no puede jugar la final. Esos seis meses estar todo el tiempo arriba de él. Es un chico muy cerrado, no habla con muchos. No sabíamos que el padre estaba enfermo y eso que yo hablaba todo el tiempo con él”, dijo sobre Colón.

“Subió de peso, después nos enteramos cuando el padre falleció. Yo estaba encima de él todo el tiempo: Eduardo -por Domínguez- es el padre de Facu. Es un pibe que te da mucho: bien físicamente. No tiene que tener responsabilidad. A veces, por ser hincha del club, quiere hacer todo. Si tiene toda esa responsabilidad, se le va a complicar”, añadió.

Fuente: El Día