Se filtró el supuesto ganador del Balón de Oro

Una foto con los hipotéticos resultados de la votación que cerró el domingo comenzó a circular en redes y coloca a la Pulga segundo, detrás del polaco Robert Lewandowski. ¿CR7? Lejos del podio.

La votación para elegir al ganador del Balón de Oro cerró el domingo y, como suele suceder, rápidamente comenzó a circular en las redes una foto con los supuestos resultados. Esa lista, para sorpresa de algunos, ubica a Lionel Messi en el segundo puesto, detrás del hipotético ganador, Robert Lewandoswki.

¿Será real? Nadie lo sabe. Lo cierto es que tiene indicios que harían creer que así lo es. Por empezar, está en francés, claramente. En segundo lugar, se compartió vía Snapchat, una plataforma que impide ver una foto más de dos veces, por lo que parecería ser que el que la compartió quería que sea secreta.

La foto, además, parece ser un anticipo de lo que publicará la revista, con la fecha del 25 de octubre en la parte superior, un día después del cierre de la votación. La tipografía, además, es la que emplea la revista francesa.

¿Cuándo se revelará la veracidad o no de la foto? El 29 de noviembre en el Theatre du Chatalet, desde las 15.30 de Argentina. Allí, de confirmarse el listado filtrado, Robert Lewandowski levantaría su primer Balón de Oro, después de haberse quedado con las ganas en 2020. Aquel año, ganó el premio The Best de FIFA pero no el Balón de Oro, ya que no se entregó por la pandemia de Covid-19.

Según la lista filtrada, el polaco Robert Lewandowski sería el ganador del galardón, mientras que Lionel Messi -de quien no se alcanzan a ver los votos- sería su escolta y Karim Benzeman completaría el podio.

La curiosidad está en que Cristiano Ronaldo apenas alcanzaría el noveno puesto del escalafón, aunque no se llegan a ver los votos que haría recibido. Por otro lado, con ocho votos, Lautaro Martínez se ubicaría en el puesto 22.

A continuación, la lista filtrada completa del Balón de Oro:

Robert Lewandowski - 627 votos

Lionel Messi

Karim Benzema - 526

Mohamed Salah - 412

Jorginho - 197

Kylian Mbappé - 136

N'Golo Kanté - 97

Erling Braut Haaland - 78

Cristiano Ronaldo

Kevin De Bruyne - 41

Gianluigi Donnarumma

Luka Modric - 33

Giorgio Chiellini - 25

Harry Kane - 14

Bruno Fernandes - 14

Ruben Días - 13

Romelu Lukaku - 13

Pedri - 11

Neymar - 11

Riyad Mahrez - 9

Raheem Sterling - 8

Lautaro Martínez - 8

Phil Foden - 8

Mason Mount - 6

César Azpilicueta - 5

Nicolo Barella

Con info de TyC Sports