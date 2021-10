Renunció Lucas Bernardi en Newell's

Lucas Bernardi presentó su renuncia al cargo de gerente del fútbol de Newell's Old Boys a través de una carta en la que le hizo un cuestionamiento a Ignacio Astore: según el ex futbolista leproso, el directivo le había afirmado que continuaría con su trabajo al frente del fútbol profesional.

Newell's y la verdad por encima de todos

Escribo estas líneas con la intención de dar a conocer cómo se dieron los hechos desde el

proceso que me llevó a aceptar el cargo de Gerente de Fútbol de Newell's hasta el día de

hoy, donde me encuentro sin la posibilidad de continuar con el trabajo que comenzamos a

desarrollar hace muy pocos meses.

En primer lugar, me parece importante señalar que cuando fui convocado por la anterior

Comisión Directiva para ser el Gerente de Fútbol, en un momento muy crítico de la

institución, lo primero que respondí fue con una convicción: sólo asumiría la función con el

acuerdo de las distintas fuerzas políticas. Un proyecto como el que planteamos no puede

desarrollarse si no es partiendo de dos acuerdos mínimos: consenso y tiempo. Se trata de

un proyecto a largo plazo que requiere tiempo para ser desarrollado y que va más allá de

las cuestiones políticas coyunturales.

En función de estos parámetros y ante la propuesta mencionada, me reuní con las

diferentes fuerzas:

Mi primer llamado, luego de reunirme con Cristian D'Amico, fue a Astore. Le comenté la

propuesta recibida y mi idea en función de ella, que desde luego incluía mi postura de

generar un proyecto que perdure en el tiempo.

Con el consentimiento de Astore, entablé junto a él una reunión con Moresco, Concina y

Bressan. Todos expresaron su acuerdo para que continuara avanzando en el diálogo con la

Institución.

A todas las personas con las que me reuní les expresé claramente la importancia de dejar a

éste proyecto al margen de todas las cuestiones políticas, de otra forma sería imposible de

desarrollar, y todas me manifestaron su apoyo para dar inicio a mi gestión.

Me parece importante ratificar con claridad este concepto, aunque suene reiterativo, porque no vine al Club a hacer política, ni a priorizar intereses personales; vine aquí a compartir mis ideas e intentar sentar las bases de un nuevo proyecto futbolístico para la Institución.

Así comencé mi trabajo en el mes de junio, cuando junto a mi equipo empezamos a realizar

un ordenamiento de la estructura del fútbol con el objetivo de profesionalizarla, ponerla a la altura que demanda el fútbol actual y para que el Club tenga un proyecto serio que pueda perdurar más allá de quién gobierne.

Considero que es indispensable reconstruir nuestros valores leprosos, nuestra identidad, un

modelo de juego que nos enorgullezca con miras a un futuro que sin dudas es desafiante y

que podemos hacerlo prometedor.

Durante este corto proceso, mostré mi proyecto y trabajo a las diferentes listas candidatas

para que todas lo conocieran y avalaran, organicé una reunión que contó con la presencia

de Moresco, Damian Villalba y Nacho Grivarello. Concina, Goity, Boero, Bressan, Allegri y

Asturzi fueron los representantes enviados por Astore ya que éste no podía asistir. También

realicé una reunión virtual con Lanzoni por pedido de Astore para informarle sobre las

diferentes situaciones y objetivos a desarrollar en el proyecto.

Como podrán constatar en este sentido, también fui haciendo público el proyecto hacia la

prensa en general. Además quiero contarles que luego de las elecciones (para que no se

confunda con ninguna intencionalidad política) había resuelto generar instancias de

intercambio y enriquecimiento participativo con socios y filiales donde no sólo puedan

enterarse de las decisiones que vamos tomando, sino también expresar sus ideas y

contribuir al proceso.

Quince días antes de las elecciones me reuní nuevamente con diferentes integrantes de la

oposición para continuar construyendo los acuerdos sobre mi trabajo dentro del Club. En

esa reunión estuvieron presentes: Concina, Astore, Allegri, Bressan, Goity y Boero.

Hablamos claramente de mi trabajo, evaluamos en conjunto diferentes situaciones,

charlamos del día a día, del desarrollo de juveniles, del plantel profesional tal y como

habíamos acordado desde mi entrada a la Institución.

En este contexto, tres días antes de entrar al club, nos reunimos con Daniel Faggiani en la

casa de Astore, donde éste ratificó nuestra continuidad al frente del proyecto de fútbol.

De esta forma trabajé desde el primer día, generando un clima de diálogo y consenso que

nos permita construir, profundizar y enriquecer este proyecto a largo plazo que había sido

legitimado con anterioridad.

Sin embargo, tras las elecciones que trajeron un recambio dirigencial, este clima de diálogo

se fue truncando. De a poco y sin respuestas del nuevo presidente, se fue haciendo más

complejo conducir y profundizar el trabajo a largo plazo que se había acordado. Fue muy

difícil concretar una reunión para analizar las tareas efectuadas, discutir y organizar las

acciones futuras, y tomar decisiones urgentes que se tornan necesarias en la gestión

cotidiana del fútbol. Luego de mis insistentes solicitudes, recién hace unas semanas logré

que me reciba el Presidente. En la reunión, Astore no fue claro respecto a mi permanencia

en el cargo, sus evasivas y falta de respuestas a temas trascendentales del área, me

llevaron a comprender que los rumores que ponían en tela de juicio mi continuidad eran

ciertos, cayendo por su propio peso que la nueva dirigencia prescindiría de mis aportes.

Como consecuencia de aquella reunión y de la compleja realidad futbolística que vive la

institución, que requiere de urgentes decisiones; ante la imposibilidad de desarrollar las

tareas a mi cargo por las razones expuestas anteriormente, he decidido allanar el camino a

las decisiones de la actual gestión del Club, notificando mi renuncia indeclinable al cargo de

Gerente del Fútbol.

Asimismo, considero importante hacer saber a toda la comunidad rojinegra:

- Que mi desvinculación contractual no le generará a Newell's deuda de ningún tipo, ya que

no iniciaré reclamo económico alguno por los acuerdos incumplidos.

- De la remuneración acordada, sólo cobré 15 días del mes de junio, pero tampoco

reclamaré para mí nada de lo trabajado desde aquel momento hasta la fecha.

- He resuelto donar el dinero -que me corresponde por el resto del tiempo trabajado- a

nuestros juveniles, para que se compren botines y sigan construyendo su sueño de un

Newell´s mejor. Quienes me conocen saben perfectamente que el dinero nunca me ha convocado ni lo hará jamás. Esta institución forma parte de mi vida afectiva y personal y desde luego que es indispensable en mi historia deportiva. Siempre fui agradecido, desde mi regreso en el 2009 he contribuido al Club con diferentes tipos de aportes tratando de que Newells siguiera creciendo en cualquier circunstancia. Siempre será ese mi horizonte.

No quiero perder la oportunidad de hacer espacio para agradecer a todas las personas que

estuvieron trabajando estos meses para empezar a construir las bases de un proyecto

futbolístico que contribuya al crecimiento de nuestra Institución: a los colaboradores directos del plantel profesional y en especial a los jugadores de primera (por el lindo vínculo que supimos construir, incluso frente a los relatos que intentaron desestabilizarlo y mostrar otra cosa), a los jugadores de Reserva y su Cuerpo Técnico; a Damiani, Rugeri, Llano, a todo el staff de juveniles y a todos los empleados del club. Quisiera hacer visible que no hay proyecto que pueda sostenerse sin este esfuerzo colectivo y franco de cada uno de ellos.

Estaré siempre agradecido por el acompañamiento y la buena disposición. Una mención particular le quiero dedicar al Tata Martino por su acompañamiento sincero y preciso a lo largo de tantos años.

Ninguna de las dificultades que padecí estos días van a impedir que desee sinceramente

que esta nueva Comisión Directiva pueda realizar una buena gestión para que nuestro

querido club crezca y se desarrolle. Siempre voy a estar del lado de la institución y a su

disposición, acompañando su democracia porque todos sabemos a dónde no queremos

volver jamás.

Siempre voy a estar pensando y aportando lo mejor para Newell's, deseo que, más temprano que tarde, podamos cambiar la historia y empezar a construir un club sin mezquindades, con un liderazgo competente y con capacidad de gestión. Un club donde los

socios sean artífices reales de una democracia que tenga en cuenta sus voces y sea capaz

de transformarlas en acciones reales y concretas.

Deseo, sobre todo, que logremos generar un proyecto de fútbol que le devuelva a Newell's su identidad y orgullo, que retome las sendas de un proyecto de excelencia, pero que lo supere y trascienda.