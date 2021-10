¿El 'Pulga' Rodríguez se va a Sarmiento?

Sergio Quiroga, el 10 de Sarmiento, era el protagonista que le faltaba a la historia que involucra a Luis Rodríguez, figura de Gimnasia, y su hijo menor Milo, quien se hizo hincha del conjunto de Junín de una forma un tanto llamativa.

Leer también: Luis Rodríguez: "La realidad es que nos salvó la pandemia"

Y con tal de hacer feliz a un niño, Quiroga confesó a través de las redes sociales que le cedería la 10 del Verde al Pulga Rodríguez. Esto sucedió a raíz de la iniciativa de Fernando Montenegro (@fdmontenegro), el periodista de TyC Sports que cubre la actualidad de Sarmiento, en su cuenta de Twitter.

"El más chico es terrible, Milo, y Bautista es mucho más tranquilo. Milo el primer partido que fue a ver de Gimnasia, Gimnasia-Sarmiento, lo perdimos 1-0. Volvimos a casa, estaba pateando, me pongo a atajarle, le dejo pasar la pelota y me dice 'gol de Sarmiento'. Le digo 'pero escuchame, vos sos de Gimnasia'. Y me dice, 'no, yo soy de Sarmiento'. Me hace acordar a Mateo, el hijo de Messi, que contó que grita los goles de los otros. Me mandaron el álbum de figuritas del año pasado y ahí están todos los clubes, le aparece un jugador de Sarmiento y sale corriendo por toda la casa. Mirá si tengo que viajar de Tucumán a llevarlo... Y sigue hasta el día de hoy", relató Pulga Rodríguez en ESPN.

#Sarmiento ya lo habrá tentado a el Pulga para que se ponga la del Verde de Junín?@SQuiroga_G le prestás la "10" por un año? https://t.co/p1afFS1yPe — Fernando Montenegro (@fdmontenegro) October 27, 2021

De todas formas, el jugador le quitó dramatismo al asunto del fútbol en el seno de su familia: "No quiero que jueguen al fútbol, que elijan. Sí darles las herramientas para que se estudien y se formen, como me criaron a mí".

Fuente: TyC Sports