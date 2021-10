Carolina Losada y Martín Tetaz en Rosario: “Vamos a elegir en qué país queremos vivir”

La candidata a senadora nacional, Carolina Losada, participó junto a Martín Tetaz, candidato a diputado nacional por la Capital Federal, Anita Martínez y Martín Rosúa, candidatos a concejal, de un encuentro con jóvenes emprendedores de la ciudad de Rosario, donde analizaron las dificultades y necesidades que atraviesa hoy la Argentina en materia de emprendedurismo.

“Hace mucho tiempo que Argentina viene a contramano del mundo, desalentando a los emprendedores, asfixiando a nuestras empresas y Pymes, repartiendo planes en lugar de enfocarse en generar empleo genuino. Esa es una de las tantas cosas que vamos a cambiar a partir del 14 de noviembre”, coincidieron Losada y Tetaz.

Leer también: Losada: “Queremos una Argentina protagonizada por su gente, y no por el Estado”

“Lo que buscamos y proponemos es potenciar la sociedad frente a un Estado agobiante. Darle herramientas a quienes tienen la capacidad de crear puestos de trabajo, incentivar a quienes se capacitan para trabajar con mayor productividad y no ahogarlos con impuestos y trabas”, señaló Tetaz; y agregó que “la productividad del país tiene que ser una apuesta política. No hay forma de ganar bien si no aumentamos la productividad, si cada uno de nuestros trabajadores genera más valor en cada hora laboral. Eso requiere tecnología y capacitación. Tiene que ser un objetivo político de Juntos por el Cambio”.

Atendiendo a las urgencias del grupo de emprendedores que participó del encuentro, Losada reforzó su compromiso de empujar desde el senado por construir un país que genere empleo y no ahogue en impuestos a quienes quieren trabajar y dar trabajo. “El potencial que tienen los argentinos es enorme, lo veo en cada visita, en cada localidad, por eso queremos que no bajen los brazos, que no pierdan la esperanza y que sepan que vamos a hacer posible un país donde puedan crecer y desarrollarse, y no un país donde los jóvenes vean a Ezeiza como la única salida”.

“El objetivo es ponerle un freno al Kirchnerismo"

Por su parte Tetaz, insistió en la importancia de las próximas elecciones. “El objetivo es ponerle un freno al Kirchnerismo y no hay mejor forma de hacerlo que en las urnas y ganando el control en el Congreso”. “En cinco provincias claves nos jugamos cinco senadores con lo que podríamos por primera vez desde la vuelta a la democracia, quebrarle al peronismo la mayoría en Cámara de Senadores”

“El mensaje que dio la gente en las PASO fue contundente y estamos seguros que vamos a contar una vez más con todos los argentinos que quieren dejar atrás los atropellos, la corrupción, la inseguridad y el clientelismo político que es estampa de kirchnerismo”, dijo Losada.

Por último, remarcó que “en estas elecciones se juega mucho más que bancas en el Congreso. Se juega qué modelo de país queremos para Argentina. Tenemos la oportunidad de empezar a construir el país que soñamos. Depende de que todos los que tenemos ese sueño estemos más juntos que nunca para el 14 de noviembre, hacerlo realidad”, concluyó.