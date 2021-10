Vicentin: los imputados no quedaron en prisión preventiva y deberán pagar una fianza

El juez de primera instancia, Román Lanzón, rechazó la prisión preventiva que el fiscal de delitos económicos Miguel Moreno había solicitado para Omar Scarel, Roberto Gazze, Javier Gazze, Alberto Macua y Miguel Vallazza y Daniel Buyatti. Si bien consideró que "el riesgo procesal existe, no como para implementar medidas cautelares privativas de libertad".

No obstante, el magistrado fijó una caución de 10 millones de dólares para los seis imputados, el doble de lo que había ofrecido hoy la defensa. La fianza deberá pagarse en el término de 15 días.

Asimismo, Lanzón dispuso que los imputados y los directivos de Vicentin (Roberto Vicentin, Pedro Vicentin, Sergio Vicentin, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Yanina Boschi), Rodolfo Boschi y Robertino Boschi, no puedan salir del país.

Según el magistrado, la prisión preventiva como medida cautelar no correspondía para los hechos imputados que no eran actuales, sino que habían sucedido meses atrás y no representaban un riesgo inminente.

Además, el juez le dio lugar al pedido de prescripción sobre la imputación del delito de balance falso, realizada por la defensa, en referencia a los ejercicios contables de los años 2017 y 2018.

De todos modos, y a pesar de que no haya quedado firme esa imputación, el fiscal Moreno señaló que esa información forma parte del conjunto de pruebas en la investigación por estafa. Para él, esos balances son falsos y permitieron conformar ese presunto delito.