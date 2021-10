La China Suárez regresó a la Argentina y publicó un sugerente posteo

Eugenia La China Suárez regresó de España luego del escándalo con Wanda Nara por Mauro Icardi.

Quién reveló la información fue Pampito en su cuenta de Twitter. “Volvió @chinasuarez a Argentina”, anunció el periodista en la red del pajarito azul a modo de dar la primicia.

Rápidamente, el tweet tomó repercusión y algunos usuarios dejaron sus mensajes. “Cuiden a los chongos y maridos”, “Las mujeres casadas del ambiente artístico deben estar con miedo”, “Cabre quería a Rufina”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Leer también: Se estrenó "Maradona, sueño bendito": revuelo por un error histórico

Según informó el medio La Nación, La China llegó con sus hijos, Rufina, Magnolia y Amancio alrededor de las 15 hs. La actriz decidió salir una hora más tarde para evitar a la prensa aunque eso no pudo ser posible porque los flashes pudieron captarla en su arribo al país.

Cabe destacar de igual manera que, al estar filmando "Objetos", la película que protagonizará con el actor de La Casa de Papel, Alvaro Morte, deberá pronto regresar al territorio europeo, precisamente, a París. Así lo confirmaron en Intrusos (América).

Leer también: Rodrigo Lussich reveló un curioso y ¿tramposo? dato de Mauro Icardi

Posteo sugerente

La joven actriz replicó un sugestivo mensaje de Britney Spears. “Fuck normal, I want magic”, escribió la Princesa del Pop, que recientemente logró tomar el control de su carrera, con letras negras sobre un fondo blanco, en el que apenas puede adivinarse su firma. “A la mierda la normalidad, quiero magia”, podría traducirse la frase de la artista estadounidense, con el que la ex Casi ángeles se sintió identificada y no dudó en replicar en sus historias.

Fuente: Exitoina