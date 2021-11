Otro incendio que deja pérdidas totales: quedaron con lo puesto

Una familia perdió todo tras el incendio de su casa ubicada en Pasaje Echeverría al 4.700. La tragedia sucedió durante la noche del domingo, cerca de las 21 horas.

"no quedó nada, estamos todos con lo puesto"

Se aguarda la pericia de bomberos para ver si habría peligro de derrumbe, ya que los daños materiales fueron totales. No hubo víctimas fatales pero si murieron algunas mascotas.

"Me llamó mi sobrino diciéndome que venga urgente, y cuando llego me encuentro con los bomberos, ambulancias y la casa que se estaba quemando. Somos 5 en total nosotros", contó Rocío, una de las integrantes de la familia, en diálogo con Cadena OH!.

Además, la mujer dijo: "Perdimos todo, no quedó nada, estamos todos con lo puesto y sólo con alguna ropa que nos dieron los vecinos", y dejó su número -3424065078- para quien quiera colaborar "con lo que sea".