Ciberdelito, la amenaza que crece año tras año en todo el mundo

Gabriel Zurdo, especialista en ciberdelitos, aseguró que "hoy en día estamos más conectados que antes, usamos muchos más dispositivos y hay una ampliación de la franja etaria".

En este sentido, consideró que "la curva de ciberdelitos se disparó durante la pandemia" y añadió: "La información fue utilizada por la industria del ciberdelito para cometer una enorme cantidad de hechos".

"En 2020 hubo un aumento del 300 por ciento de ciberdelitos y en los primeros seis meses de este año fue del 400 por ciento", precisó Zurdo y añadió: "Esto es un camino de ida y tenemos que ser conscientes de esta realidad".

"Se venden datos, cuentas, seguidores de las redes sociales. Es muy difícil defendernos, sumado a que es una tema del que nadie nos ha enseñado nada", continuó el especialista en ciberdelitos.

Según Zurdo, "tenemos que prepararnos, ser conscientes de lo que estamos viviendo y no asociar conectividad con educación. Tener una pantallita no es condición necesaria para pensar; debemos usar la información para usar la cabeza, no para dar clicks".

