Eduardo Domínguez: "Necesitamos que nos exijan"

«Necesito hacer un mea culpa», dijo en varias ocasiones durante la conferencia de prensa en Paraná el DT de Colón, Eduardo Domínguez, por la derrota ante Patronato por 2-0, donde estuvo lejos de lo que hizo una fecha atrás ante Estudiantes. Tenía la chance de quedar cuarto si gana, pero se vino con más de una preocupación en esta 19ª fecha de la Liga Profesional.

Antes de meterse en el balance del partido en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, el conductor sabalero reveló qué sucedió con Wilson Morelo, que se fue en ambulancia en el primer tiempo: «Lo llevaron de urgencia al hospital. No me voy a poner a explicar cosas médicas, porque no sé. Quedará toda la noche en observación. En el vestuario se desmayó y no fue una linda la situación. Esperemos evolucione. Le agarró la alergia que tuvo en otro partido. Esperemos que mejore pronto porque lo necesitamos».

Al momento de analizar la actuación ante Patronato, fue tajante e le hizo un pedido a los hinchas: «En el primer tiempo estuvimos muy imprecisos y en el segundo tiempo también. Había que tener mayor presencia para atacar. No lo conseguimos. Son partidos. Lo único que busco es que el entienda hincha que este grupo de jugadores consiguió algo único y complicado. Desde ya, no nos gusta perder así. Necesitamos más de todos lados. Hasta de mi lado. Me gustaría hacer un mea culpa, porque el mensaje llega en un partido y al siguiente no. Entonces me incluyo. Ahora se viene otro partido importante en nuestra casa. Sabemos que el hincha nos hace más fuertes. Necesitamos que el hincha nos exija y no que nos agradezca tanto. Es lindo cuando te lo dicen en la calle, pero necesitamos que nos exijan. Sé que en nuestra casa lo hace, porque así no nos alcanza. Por momentos el equipo juega bien y otros donde corre detrás de la pelota, como en este partido».

«Necesitamos una mejor movilidad y es preciso la confianza del jugador. La confianza nuestra es completa, pero entendemos que hay que estar preparados mentalmente para cada partido, no solo física y futbolísticamente. Hoy (por este lunes) nos costó horrores generar situaciones. Vamos a trabajar para recuperarnos con nuestra gente», agregó Eduardo Domínguez.

Pero la autocrítica no quedó solo ahí: «Hay que pensar en qué competencia interna queremos tener, porque sino nos estancamos. El fútbol argentino es muy parejo entonces si no se está fuerte de la cabeza en este tipo de canchas, las aspiraciones van cambiando y no quiero cambiarla. Quiero revisar lo mío, porque ya planteamos esta situación y hay un mensaje que claramente no llega».

En el final, trató de encontrar el problema de los idas y vueltas en el rendimiento: «Lo que pasa es un poquito de todo. La suma de pequeñas cosas hace un todo. Todos tenemos que aportar. Somos las dos caras. Somos estos. Si por ganar algunos partidos nos creemos más, estamos en una confusión. Los pies sobre la tierra y no creernos más de lo que somos, porque así nos dan una cachetada, chocando contra una pared duda. Hay que encontrar el equilibrio. Hay que seguir trabajar, porque Colón es un muy bien equipo. Cuando nos cuesta, nos cuesta mucho, pero cuando andamos bien somos superiores. Lo más complicado es encontrar el equilibrio».