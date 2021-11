Todavía faltan más de un centenar de colectivos en las calles respecto de 2019

Las calles de Rosario sufren aún la ausencia de un centenar de coches que se vieron desafectados con la declaración de la emergencia del transporte desde el inicio de la pandemia. El sistema de transporte permanece todavía debajo del nivel de 2019, cuando había 691 coches en circulación.

Si bien la Municipalidad puso en marcha este lunes un refuerzo de 40 unidades en el sistema de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), que ya llegó al 70 por ciento de la demanda prepandemia, desde el Observatorio Social del Transporte señalaron que los colectivos en funcionamiento continúan siendo insuficientes.

Entre las líneas inactivas y las que fueron fusionadas o directamente reprogramadas, restan por circular unas 111 unidades en comparación a dos años atrás. En este contexto, desde el municipio esgrimieron que aún falta un 30 por ciento de pasajeros para llegar a los niveles anteriores a la pandemia, pero que, la incorporación de las nuevas unidades desde esta semana, sumadas a las que vendrán, encaminarán el repunte.

Encuesta

Una encuesta realizada por la consultora Inmediata para el Observatorio Social del Transporte arrojó que el 60 por ciento de los encuestados utilizó el colectivo al menos una vez durante el último mes. El relevamiento, realizado sobre 409 casos efectivos del 4 al 15 de octubre, muestra una evidente recuperación desde la pandemia: en septiembre de 2020 había llegado a un 25 por ciento, y en marzo de 2021 se había relevado un 42 por ciento. Sin embargo, sigue por debajo de los valores registrados en marzo de 2017, un 65 por ciento, pero está por encima del 55 por ciento medido en 2019.

A su vez, uno de cada diez encuestados consideró que el sistema de transporte urbano mejoró luego de las modificaciones introducidas a principios de año. En tanto, el 32,5 por ciento dijo que empeoró, y el 23 por ciento contestó que el cambio no fue ni bueno ni malo según su perspectiva. El 33 por ciento dijo que no sabe o no pudo responder a la pregunta.

Por otra parte, se pidió a los usuarios de colectivo que indiquen el nivel de satisfacción con distintos aspectos del servicio. El trato de los choferes es la categoría que genera mayores niveles de aprobación, con un 88 por ciento. En tanto, el 50 por ciento de las personas consideraron que está satisfecho con los tiempos de espera en las paradas, misma proporción que se quejó por las bajas frecuencias. En cuanto a la limpieza y desinfección de los coches, el 53 por ciento se mostró conforme, y el 47 por ciento restante desaprobó a los colectivos rosarinos en este rubro.