De Carlos Paz a Moscú: Sebastián Ojeda y la experiencia de conocer la cocina rusa

Desde Carlos Paz a Moscú, hace 14 años que Sebastián Ojeda se encuentra en Rusia. Siendo chef viajó al país asiático y ahora se encuentra trabajando en su propio local, un sport bar que lleva su firma llamado Nueva Arena.

"En 2007 un argentino oriundo de Cosquín, Daniel Britos, me vino a buscar para llevarme a cocinar a Rusia", explicó el entrevistado a Cadena OH! "Lo primero que hice fue llegar a uno de los restaurante que tenían mis jefes. Trabajamos un año y medio con esta familia y después cerraron. Entré a otro, El Gaucho, y me dediqué a mi especialidad, la parrilla".

Para Sebastián, toda comida étnica en Rusia debe adaptarse a los gustos locales. "La carne tiene que ser tierna, no le gusta masticar. Pero que sea a la parrilla es un plus para ellos", afirmó.

El cocinero llegó a Moscú con el cordobés básico y nunca estudió ruso. Dice "defenderse bastante bien" con el idioma, y ya formó su segunda familia. "Mi primera esposa era la directora del primer restaurante donde trabajé, y estuvimos 11 años. Ahora, hace un año y medio estoy con otra rusa".

Pandemia en Rusia

Ojeda viajó a la Argentina justo a principios de 2019. Regresó a Moscú y se estableció el confinamiento. Pero el país creador de la Sputnik V, todavía tiene más del 50 por ciento de la población sin vacunarse.

"Hay muchos que no se quieren vacunar, yo tengo mucha bronca por eso. Ni bien se pudo, yo fui y me vacuné. En Moscú nos obligaron a que el 60 por ciento del personal estuviese vacunado. Y así y todo no llega al 50 por ciento de la población".

La población aduce miedos a efectos adversos a largo plazo. Por ejemplo, las mujeres que no han tenido hijos no se quieren vacunar por miedo a que nazcan con malformaciones. "Ahora, todos entendemos que se van a extender las restricciones", dijo por último.

