José Vignatti: "Ser campeón es un trabajo de muchos años y por suerte se dio"

En una entrevista con Radio Del Plata AM 1030, el mandamás sabalero contó que pasó con el colombiano Wilson Morelo en el partido ante Patronato e hizo foco en el supuesto interés de Boca por Facundo Farías.

Leer también: Cambió el horario de Colón vs Platense

"Ser campeón es un trabajo de muchos años y por suerte se dio. El formato y las circunstancias ayudaron, pero los méritos deportivos llegan después de un largo trabajo", reconoció este martes el presidente de Colón, José Vignatti, tras la histórica consagración en la Copa de la Liga Profesional el pasado 4 de junio en San Juan.

"No es una cuestión aislada ser campeón. Los campeonatos se ganan mediante un proceso. Ya habíamos estados cerca con la final de la Copa Sudamericana y eso da la muestra del capital deportivo que se venía teniendo", agregó.

Más info

Luego, José Vignatti ahondó en detalles respecto a la situación que le tocó vivir al colombiano Wilson Morelo en Paraná durante el partido ante Patronato (derrota 2-0), donde debió ser hospitalizado: "Algún herbicida que se usa en el césped le causó una alergia que lo hizo descomponer. Llegó al vestuario y se desmayó. Hay que recalcar la seriedad de los médicos de Patronato y a la dirigencia, que tuvo premura para ocuparse. Fue atendido en el hospital San Martín con dedicación y recobró el reconocimiento estando internado. Pasó la noche en Paraná y en la mañana de hoy (por este martes) fue trasladado en Santa Fe. Ya está en su domicilio en una atención ambulatoria".

En las últimas horas, comenzaron a circular nuevamente versiones de un acercamiento concreto de Boca para llevarse a Facundo Farías, que tiene contrato con Colón hasta 2024. Sin embargo, José Vignatti puso un alto al tema: "Para nosotros es una novedad que se diga eso. No tuvimos contacto con la gente de Boca en ningún momento".

Sin embargo, el titular rojinegro no le cerró la puerta a nadie: "Nosotros no conocemos la billetera de los otros. Por supuesto que es un jugador muy codiciado. Hay muchas propuestas del exterior que no fueron aceptadas, pero tenemos la obligación de escuchar todo lo que se nos propone".

Asimismo, prefirió no hablar de su cotización, pese a que se sabe que la cláusula de rescisión de Facundo Farías es de 10.000.000 de dólares: "Nosotros estamos pensando en el campeonato y en la final que tendremos en Santiago del Estero con el Trofeo de Campeones. Después lo analizaremos con tiempo".

En el final, tampoco fue optimista respecto a una posible vuelta de Luis Rodríguez para jugar la Copa Libertadores: "Gestiones no hay ninguna, pero falta mucho para eso. Me gustaría hablar de cosas más realizables. Si se fue de Colón es porque está más cómodo en otro lugar. Son cuestiones económicas. Posibilidades siempre hay si las dos partes tienen el mismo objetivo. Ahora, no hay absolutamente nada".