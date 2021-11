Mica Viciconte y Fabián "Poroto" Cubero serán padres

Después de infinitos rumores a lo largo de sus cuatro años de pareja, Micaela Viciconte y Fabián Poroto Cubero esperan su primer hijo juntos.

El anuncio lo hicieron Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, conductores de El Run Run del Espectáculo (Crónica HD), a través de las redes. "¡¡Felicidades!! ¡La espera más esperada! ¡BB en camino! @MicaViciconte @5poroto", escribieron ambos periodistas en sus cuentas personales de Twitter.

"Lo hablamos desde el día que lo conocí. Porque cuando me entero que tiene tres nenas, era entendible si él no quería tener a futuro más hijos", dijo Mica, en No es tan tarde, el ciclo conducido por German Paoloski en Telefe.

"Quedó como raro porque le pregunté ni bien lo conocí y fue como 'uh, esta ya quiere un hijo', es raro. Pero le dije que si arranco algo, mas allá de si puede funcionar o no, necesitaba saber si a futuro quería tener hijos o no porque sino no voy a perder el tiempo", señaló. "Yo sí o sí quiero tener", afirmó Viciconte super convencida.

Fuente: Exitoina