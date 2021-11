AMSAFE aceptó la propuesta salarial del Gobierno

Los docentes públicos de la provincia decidieron aceptar la oferta salarial del gobierno santafesino. Al respecto, el plenario de delegados votó a favor de la oferta salarial del 17% dividida en tres tramos.

La moción de aceptación obtuvo 17.452 votos, mientras que la de rechazo recibió 14.442 votos en todas sus variantes, siendo las más votadas quienes proponían paros de 24 y 48 horas.

En la reunión del último lunes, el Gobierno ratificó el aumento del 17% repartido en tres tramos.

Además, agregó la posibilidad de no descontar los días no trabajados por la medida de fuerza y revisar en las próximas semanas los ítems no salariales que habían sido parte de los reclamos, tales como el funcionamiento del Boleto Educativo Gratuito (BEG) y las prestaciones del IAPOS.