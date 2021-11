Battaglia: "Los jugadores hacen un esfuerzo enorme y merecen estar en esta final"

Sebastián Battaglia, DT del Xeneize, dialogó con la transmisión oficial tras la clasificación a la final de la Copa Argentina contra Argentinos y destacó el esfuerzo de los jugadores.

El entrenador, que lleva poco más de 15 partidos al frente del Xeneize, se mostró conforme con el resultado obtenido: "Fue un rival muy duro, los jugadores hacen un esfuerzo enorme y merecen estar en esta final".

Y aseveró: "En el segundo tiempo, jugamos un poquito mejor y encontramos el gol". De manera pícara, el técnico se lo dedicó "a los que realmente me quieren" e ironizó: "me voy antes de que se me metan al vestuario".

La figura del partido, el arquero Agustín Rossi, aseveró: "Todos hicimos un gran esfuerzo, costó mucho. Venimos comiendo mucha mierda". Y siguió: “Tenemos la posibilidad de jugar esta final, estamos a un solo partido de lograr el objetivo que es entrar a la Copa".

Por su parte, el capitán del Xeneize, Carlos Izquierdoz, analizó: “Fue un partido muy duro y el rival planteó un encuentro muy inteligente. En el segundo tiempo lo corregimos. Fue parejo y se lo iba a llevar el que convirtiera”.

Y concluyó: “Muchos chicos se han puesto esta pilcha y están respondiendo con creces. Sería hermoso coronar este camino. El grupo está muy bien”.

