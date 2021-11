Trabajadores impiden el ingreso a un reconocido hipermercado

Lo trabajadores de un reconocido hipermercado apostado sobre la ruta 168 iniciaron una protesta frente a las puertas de la sucursal para exigir la reincorporación de empleados despedidos.

Según señalaron los manifestantes, la compañía habría ejercido “acoso laboral” a trabajadores con carpeta médica hasta llegar al despido de dos de ellos.

“La empresa tiene la postura de no reincorporar a los empleados a quienes han echado por abandono de trabajo. Eso no lo podemos permitir”, explicó a Cadena OH! Edgardo Coria, Secretario General del CUEC Santa Fe.

Mientras el corte afecta solo al ingreso del hipermercado, la ruta 168 camino a la ciudad Paraná no reviste complicaciones. Los manifestantes sostuvieron que se mantendrán en el lugar has tanto el Ministerio de Trabajo dicte la conciliación obligatoria.

A finales del 2020 la empresa en conflicto comenzó un proceso de reconversión luego de ser adquiridas por el Grupo De Narváez (GDN), que posee más de 9.400 empleados directos en 92 tiendas, distribuidas en 21 provincias del territorio nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.