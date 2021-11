Zaira Nara sobre la China Suárez: "De ella no sé qué pensar"

Zaira Nara rompió el silencio sobre la China Suárez, su amiga, en medio del Wandagate.

La joven habló con Ángel de Brito sobe el escándalo que involucra a su hermana Wanda, su cuñado, Mauro Icardi, a la actriz, y ahora también a su esposo, Jakob Von Plessen, señalado como cómplice del jugador el PSG.

El conductor contó en Los Ángeles de la Mañana (El Trece) que intercambió mensajes con la hermana de Wanda Nara. “Le pregunté por lo que contó Amalia Granata”, dijo, y explicó: “Granata dijo que el padre de sus hijos era cómplice de Icardi en el amantazgo con La China. Les leo textual lo que me dijo”, lanzó el periodista.

"No quiero meterme. Ahora todo sale de algún lado”, le dijo Zaira Nara a Ángel de Brito en un mensaje de WhatsApp. “Y no puedo decir el calificativo”, señaló el animador preservando la palabra que uso la conductora para referirse a la situación. Cuando de Brito le preguntó sobre la China, Zaira dijo: “Yo de ella no sé qué pensar”. “Y ahí no me contestó más. Bah, me contestó algo más, pero no lo voy a leer”, sostuvo.

Para finalizar, el jurado de "La Academia" contó que le consultó por Jakob, su marido y padre de sus dos hijos, después de ser señalado como cómplice en el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi. “No me dijo, pero firmo acá que algún quilombo con Jakob habrá tenido. ¡Qué obvio son los hombres!”, cerró Ángel de Brito.

Fuente: Exitoina