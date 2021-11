Bronca y dolor en el último adiós al joven asesinado en Capitán Bermúdez

El crimen de Issac Muñoz, el joven de 24 años asesinado el miércoles en Capitán Bermúdez, generó profunda conmoción. Este mediodía, familiares y amigos participaron del último adiós y acompañaron el traslado del cuerpo hasta el cementerio de la ciudad.

Durante la caravana, muchos vecinos se sumaron con sus vehículos particulares y utilizaron sus bocinas para hacerse escuchar en reclamo de mayor seguridad. Algo similar a lo que ocurrió durante el miércoles por la noche y que terminó con algunos incidentes con la policía.

Leer también: Un masivo pedido de justicia en Capitán Bermúdez que terminó con incidentes

“Lo de la violencia no tiene justificativo, nosotros hicimos la marcha pacíficamente, no sé si había infiltrados o era algo político, pero nosotros no participamos de esa violencia”, dijo el padre de Issac.

Con respecto a las detenciones que se realizaron en la tarde del miércoles y la declaración de la jefa de la Policía, Emilce Chimenti, de que el crimen ya estaba esclarecido, el hombre remarcó que es algo que deberá determinar el fiscal. “Sabemos que hay detenidos, pero yo quiero que se haga justicia, que no agarren a cualquiera, que sean los que fueron”, manifestó.