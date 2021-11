Para Sacnun, los dichos de Bullrich sobre Cristina son de "una inhumanidad absoluta"

La senadora nacional por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun, cruzó a la titular del PRO, Patricia Bullrich, por sus dichos sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien la exministra de Seguridad acusó de "planificar la operación" a la que se sometió en el Sanatorio Otamendi "para no estar" en el momento en que se conozcan los resultados de las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

Bullrich, en declaraciones a medios desde Salta, adonde viajó como parte de la campaña de Juntos por el Cambio, llegó a decir que "Cristina Fernández de Kirchner en los momentos difíciles se esconde" y se preguntó en voz alta, con aire intrigante: "¿Será que planificó la operación para no estar cuando se den los resultados a nuestro favor?"

En ese contexto, la legisladora santafesina reconoció que "es lindo estar en las antípodas de Patricia Bullrich. Lo que dijo me parece de una inhumanidad absoluta. Lo que dijo, la pinta de cuerpo entero ".

A mi "no se me ocurriría decir eso de alguien que está padeciendo una enfermedad y se somete a una intervención quirúrgica", aseveró Sacnun en diálogo exclusivo con Cadena OH!.

En tanto, manifestó que "cuando uno esta enfermo, se le tiene que dar una mano, poner a disposición, como hicimos desde el Senado con Estaban Bullrich. Todo mas allá de las diferencias políticas y del lugar en que uno milite".

Patricia Bullrich se refirió a la intervención quirúrgica a la que fue sometida la vicepresidenta en el Sanatorio Otamendi, donde le practicaron una histerectomía completa y le diagnosticaron, tras los estudios macroscópicos de rigor, "un pólipo uterino benigno".

Tras la cirugía, Cristina Kirchner se encuentra "en buen estado general" y en una "recuperación favorable" mientras se espera que permanezca internada por un lapso de entre 48 horas a cinco días.

La vicepresidenta, cumplido ese período, podría reincorporarse a sus actividades de manera gradual hasta retomar plenamente su rutina tres semanas después de la práctica quirúrgica.

