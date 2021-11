Presentaron un proyecto para que haya un cupo laboral trans en Rafaela

En la mañana de este jueves, durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal, representantes de Revuelo Disidencias, presentaron un proyecto de ordenanza para crear un cupo laboral trans en Rafaela. Concretamente, piden el ingreso de 6 personas cada año. Recordemos que hay una ley a nivel nacional y provincial, y lo que se pretende es que se aplique también en nuestra ciudad.

Comentaron que “creemos que tenemos derechos a trabajar”. “En el colectivo de la comunidad trans, estamos muy dejadas de lado, por nuestra orientación sexual. No tenemos derecho a un trabajo digno, a un hogar. Con este proyecto, queremos tener esas posibilidades”.

“Siempre tenemos trabajos eventuales. Sería bueno tener aportes jubilatorios, una pensión. Todas nosotras, trabajando sexualmente, no lo tenemos. Vivimos con nuestro trabajo”, contó una de ellas y otra aportó: “al no tener recibo de sueldos, se nos complica para poder alquilar, para poder acceder a la salud. El solo hecho de nuestra presencia, incomoda a la gente. Y no nos dan trabajo”.

“Esas cosas tienen que cambiar en Rafaela”, dijo y agregó: “la sociedad está mejor. Antes éramos más maltratadas, insultadas, incluso por la policía. Eso cambió. Pero el trabajo sigue siendo una traba”.

“El cupo es un testigo que el Estado está poniendo para que las chicas trans puedan tener educación, salud, trabajo, viviendas. Cosas que se nos han negado históricamente”, completó.