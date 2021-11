El malestar de Vicuña por la versión de noviazgo con Romina Pigretti

Yanina Latorre dio detalles de cómo se estaría sintiendo en estos momentos Benjamín Vicuña, tras haberse filtrado un supuesto romance con Romina Pigretti, empresaria del mundo de la moda.

La panelista de LAM aseguró que el ex de China Suárez “está soltero”, pero molesto por la pronta filtración a la prensa de su vínculo con Romina. "No se pudrió del todo entre ellos, pero estuve averiguando en el entorno de Benjamín. No le gustó una nota con tanto detalle", comenzó diciendo Yanina.

"Los amigos de él sospechan que alguien del entorno de ella lo habría vendido porque ella quiere ser famosa, lo quería enganchar o porque quería joder a su exmarido”, agregó, picante.

"Benjamín no quiere lastimarla. No está enojado con Romina. Él la conoció, le gustó y salieron tres veces. Era una chica más de las tantas. Él sale un montón", comentó Latorre, mientras en LAM mostraban imágenes de Vicuña en la noche porteña.

Sobre el vínculo de Benjamín con Romina Pigretti, Yanina aclaró: "Esta chica le parece divina, una bomba. Se estaban conociendo y de repente se encontró con una nota de que estaba de novio".

"Él la está pasando bien y se quiere divertir. Está soltero", finalizó Latorre, contundente.

