Qué indican los números en la previa a las elecciones generales

Luego de los resultados de las PASO y los conflictos al interior del Gobierno nacional, las especulaciones crecieron y la incertidumbre también. En un contexto tan convulsivo, el trabajo de las encuestadoras se multiplicó y los resultados son diversos.

Pero para la consultora D'Alessio Irol Berensztein, la situación no ha cambiado mucho en cuanto al humor social de la población. "Después de las PASO hicimos un primer informe y ahora a días de los comicios, hicimos otro. La gran respuesta es que nada ha cambiado significativamente. Al día siguiente hubo un leve mejoramiento de la imagen de todos los opositores y una caída de la imagen del oficialismo. Pero eso se ha revertido y prácticamente estamos como el día anterior a las PASO", explicó Eduardo D'Alessio.

Las proyecciones tienen un límite, puesto que hay muchísimas variables a considerar para realizar los cálculos. Depende de factores que las encuestas no miden, uno es qué va a pasar con las personas que votaron a otras alternativas en las PASO y no han conseguido entrar. Es un 5 o 6 por ciento que pude volcarse a un lado u otro. También está el factor de cuántos van a ir a votar, hay una cantidad muy importante que no fue a votar y está muy sesgado a la cantidad de personas que apoyaron al gobierno.

Por otra parte, hay un sector de la población al que es muy difícil de llegar, porque vive muy lejos geográficamente y también es muy humilde. El otro tema es que hay una influencia muy grande de quiénes van a ir a votar o no, y está muy teñido de la actividad de los punteros, de las acciones políticas directas, que esto no lo miden las encuestas.

"Existen tantas variables que pueden impactar fuertemente que especular sobre los puntajes, no es lo adecuado. Lo concreto es que al día de hoy más del 60 por ciento de la población dice que está peor que en el 2020 y una cantidad similar dice que va a estar peor. El apoyo al gobierno nunca sube del 34 o 35 por ciento", señaló.

Lo que bajó como problema es el temor a la enfermedad de Coronavirus, "lo cual es lógico. Pero la política es así. La inflación y el precio del dólar es lo que atrae a todo el mundo, en ambos lados de la grieta. Desde el punto de vista del Gobierno hay un error conceptual: hay una gran presentación sobre el congelamiento de precios, pero los resultados no van a aparecer visibles antes de las elecciones. Esto está poniendo el principal problema en la tapa de los diarios y no es aconsejable que se despierte tanto la conciencia sobre la inflación", apuntó el entrevistado. Así, para D'Alessio, la incertidumbre termina en el precio del dólar.

