Gustavo Munúa: "No vamos a ir de paseo a Rosario, queremos ir en búsqueda de un crecimiento del equipo"

Unión vive una de las semanas más tranquilas del año. Pese a que en otros momentos el equipo cosechó algunas victorias seguidas, esta vez fue distinto ya que lo hizo con mucha autoridad y además con jugadores en un muy buen nivel.

Es por eso que Gustavo Munúa, en conferencia de prensa, destacó el trabajo de sus dirigidos y se fue en elogios: "Del último partido hay un análisis muy positivo en muchos aspectos, sobre todo porque estamos interpretando muy bien cada momento dentro de los partidos, al equipo se lo ve cada vez más cómodo, acoplado y maduro. Se nota un crecimiento constante del equipo, una estabilidad, con una insistencia en la idea, obviamente que el equipo hace muchísimas cosas bien, y también aprovechamos más allá del resultado para corregir y seguir creciendo como equipo".

Ahora enfrentará a Newell’s, que se encuentra en una situación complicada desde lo futbolístico y lo institucional: "Cambiaron de técnico hace poquito, están buscando variantes, tienen mixtura con jugadores de experiencia y algunos chicos, están intentando ir acoplando el equipo, me imagino un equipo muy motivado ya que ganó en la última jornada (ante Independiente) con muchas ganas de ir creciendo, ya que ganar siempre es importante. Nosotros los respetamos mucho, pero no tenemos un parámetro claro por todo esto que estamos hablando. Nosotros tenemos todas estas cosas en cuenta, pero confiamos mucho en nosotros, y en cómo está trabajando el equipo. Queremos ir a Rosario a intentar ganar el partido por méritos propios, es un partido que nos crea muchas expectativas, que nos ilusiona a todos, no vamos a ir de paseo a Rosario, queremos ir sobre todo para que seguir en búsqueda de un crecimiento del equipo".

Otro de los aspectos positivos que dejó la última victoria, tiene que ver con la posición en la que quedó el tatengue respecto al tramo final del campeonato: "Quedan muchos puntos en juego, pero lo más importante es la competitividad que tiene el equipo, la determinación para hacer las cosas, para ir a buscar los partidos, tenemos muchos puntos muy buenos, que tenemos que seguir insistiendo, depender de nosotros es muy importante, pero más allá de esto nosotros vamos partido a partido, sabemos que estamos en el pelotón de los equipos que estamos luchando por cosas importantes, pero no nos podemos desviar de lo inmediato, de cada entrenamiento y en cada partido, ni miramos la tabla de posiciones, estamos enfocados en ir a buscar un buen resultado, ojalá lo podamos conseguir".

"Tenemos un plantel muy competitivo, con una sana competencia interna, lo que eleva el nivel a manera individual y colectiva, hay mucha dedicación y compromiso, hay muchas cosas positivas dentro del equipo, no solo dentro de los 11. Los que están teniendo menos minutos están muy mentalizados, no tengo dudas de cuando les toque jugar lo harán de muy buena manera, los encontrará preparados. Hay que estar enfocado, alerta. En ese sentido estoy muy conforme y contento. Todo el plantel está preparado, no tengo ninguna duda" agregó el DT.

Por otro lado, sobre Mauro Pitton, informó: "Tuvo un pequeño esguince que le llevó algunas dudas, aceleró la semana pasada, esta semana ya se metió con el grupo, está respondiendo bien, para nosotros es una alegría, porque si el equipo está completo y no tiene bajas, tenemos más variantes y el equipo está más fuerte".

El equipo que se presentó ante Rosario Central fue el más joven de la fecha, sobre esto destacó: "Pusimos a un equipo muy joven, pero partido a partido están demostrando que se adaptan bien a los momentos, que demuestran una gran madurez, agradezco a la gente que votó porque sea el mejor de la fecha, pero es el premio a los futbolistas. Soy un convencido que los grandes actores son los jugadores, y vienen de hacer un partidazo. Lo dije que no se pueden hacer tantas cosas bien y a la vez sufrir tanto".

Por último dijo: "Nos corresponde mirar los partidos de los rivales, pero faltan muchos puntos, estamos muy enfocados en lo nuestro. Estamos bien posicionados para intentar cumplir objetivos importantes, esto motiva y genera ilusión, pero el cuerpo técnico realiza un trabajo normal a todo cuerpo técnico".

