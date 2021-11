Alberto Fernández: “Yo también podría acordar con el FMI en cinco minutos, pero no podría mirarlos a los ojos”

Alberto Fernández concretó esta tarde un fuerte gesto de respaldo a un sindicato aliado y a la Confederación General del Trabajo (CGT) al participar del acto de inauguración de un sanatorio de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en Avellaneda (Buenos Aires). “Estamos orgullosos de nuestros sindicatos y de sus obras sociales”, sostuvo el mandatario.

A poco más de una semana de las elecciones legislativas y a cinco días del congreso de la CGT que elegirá sus nuevas autoridades, la presencia del primer mandatario en el acto tiende una significativa relevancia política que fortalece al titular de UPCN, Andrés Rodríguez, actual secretario adjunto de la central obrera que cuenta con el apoyo de sus pares para seguir en el cargo.

El acto tuvo lugar en Costa Salguero, en Capital, donde fue presentado el Sanatorio Anchorena Itoiz, que se suma a otros establecimientos que tiene el sindicato de trabajadores estatales como el Anchorena Recoleta, Anchorena San Martín y el Instituto Quirúrgico del Callao.

Fernández contó que durante la cumbre del G-20 fue felicitado por la estrategia sanitaria de la Argentina durante la pandemia del coronavirus: “La máxima autoridad de la OMS me felicitó por el modo en que la Argentina enfrentó la pandemia y eso no es el logro de un gobierno sino el esfuerzo colectivo. Fue la solidaridad lo que nos hizo cuidarnos. Le contaba a Macron que para los que gobernamos la pandemia, fue lo más parecido de caminar sobre un pantano. Uno pisaba lo desconocido. La ciencia no nos daba respuesta y los fuimos sobrellevando”.

Argentina y el FMI

Sobre este punto, el Presidente criticó a Mauricio Macri y aseguró: “Para que nadie se confunda yo también puedo acordar con el FMI en cinco minutos, pero nunca más los podría mirar a los ojos a ustedes porque lo único que podría hacer en cinco minutos es arrodillarme y cumplir con las exigencias que los acreedores me ponen. Eso no vine a hacerlo yo. Eso no lo hace un peronista, nosotros sabemos a quienes representamos. Nosotros los representamos a ustedes, no a los acreedores”.

“Pasaron esos años trágicos de la Argentina que nos dejaron 53 puntos de inflación y 38% de pobreza y cuando empezamos a levantarnos cayó la pandemia, y allí fuimos a pelearla. Conseguimos vacunas, nos llenaron de difamaciones me denunciaron por envenenar gente, pero no escuchamos y hoy tenemos unos de los índices de vacunación más alto en el mundo”, dijo.

Para cerró enunció: “Somos un pueblo maravilloso que mil veces se ha caído y mil veces volvió a ponerse de pie. El domingo digámosle sí al trabajo, a la dignidad, a la igualdad de género, a la vida que queremos hay una Argentina que nos merecemos y vamos a construirla entre todos”.