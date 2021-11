La Ley de Humedales en jaque: a fin de mes perderá estado parlamentario

“El proyecto logró ser aprobado en la Comisión de Ambiente, pero en la de Agricultura fue cajoneada y no la trataron más. Debería de ahí pasar a Intereses Fluviales y Marítimos, y de ahí a Comisión de Presupuesto. Así que tiene tres giros más todavía, algo que no sucederá en pleno mes electoral. El proyecto se cae sin ser discutido en esas comisiones. No fue un rechazo, sino un cajoneo”, afirmaron representantes de la Red Nacional de Humedales y de Los Bajos Submeridionales No Se Tocan.

Los activistas por la ley de humedales buscaban este año “que se hiciera un plenario de las tres comisiones y que después se eleve al recinto”, y al pasar por cada comisión no avanzó a tiempo antes de perder el estado parlamentario.

“La ley empezó a tratarse en junio o julio del año pasado, había unos 12 proyectos en Diputados y la mayoría se fusionaron bajo el proyecto del diputado Leonardo Grosso, y se terminó aprobando en Ambiente tras mucho debate en la última semana del año pasado. Se cae el 30 de noviembre, y no creemos que hoy se vaya a reunir la Comisión de Agricultura”, sintetizó Cesar Massi, naturalista y activista.

Durante la pandemia, Massi apreció que “fue muy poco lo que se abordó en la legislatura sobre esta ley; y este año con el proceso electoral la poca actividad parlamentaria no ayuda. Aun con todas las movidas sociales que hubo y las reuniones con los legisladores, falta la voluntad política”, analizó.