Marcelo Gallardo: "Lo más triste fue la lesión de Peña Biafore"

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo confesó que "lo más triste de la noche fue la lesión de (Felipe) Peña Biafore", luego de la victoria por 5 a 0 sobre Patronato en la que al minuto el joven defensor-volante sufrió una afección ligamentaria en la rodilla derecha.

"Lo más triste fue lo de Felipe. Es una tristeza enorme. Es muy profesional e hizo méritos. No es fácil sobreponerse", explicó Gallardo en la conferencia de prensa pospartido en el Monumental.

Leer también: River, con cuatro goles de Álvarez, goleó a Patronato

"En cuanto al partido, pudimos abrir el marcador y ante un planteo defensivo, a no darnos espacios, convertir rápido nos dio tranquilidad. Estoy contento por el resultado pero triste porque Felipe no terminará el año con nosotros", insistió.

Y remarcó que "este es un triunfo importante. Lo de Talleres ayer lo puso a cuatro puntos y confirmamos en nuestra cancha esa buena labor del equipo para no darle posibilidades a ellos".

"Es que nosotros tuvimos muchas dificultades en el semestre y haber pasado esa dificultad nos llevó a hacernos fuertes desde la preparación y enfoque. Le pusimos el pecho y fue de las pruebas más difíciles de estos años. Eso nos dio confianza y los jugadores asumieron responsabilidad. Se complementaron bien todos. Los últimos cinco o seis partidos encontramos eso con una sola competencia por jugar, sacamos diferencia. Será difícil igual porque se nos caen jugadores de todas formas", apreció.

"Por eso hay que terminar de cerrar estas buenas actuaciones con el campeonato, ya que no está resuelto, pero está cerca", destacó.

Luego puntualizó que Benjamín Rollheiser y Braian Romero "son jugadores distintos que dan diferentes opciones. Rollheiser es más complementario y Romero de definición. No quiere decir nada, Porque todos los partidos son distintos".

Y sobre Julián Álvarez sostuvo que "hay que atravesar muchas situaciones cuando un jugador es joven y en ese desarrollo hay subas y bajas normales. Los jugadores van marcando señales. Después de tres años de trabajo, sin acelerar el proceso, sin darle toda la responsabilidad, pudimos llevarlo y él asimiló muchas cosas para estar donde está. Tiene madurez, buena cabeza y gran rendimiento físico. Es un ejemplo para los chicos y también para la gente. Con Julián nunca aceleramos procesos. Nos pone feliz".

"Los entrenadores tenemos que ver en el convencimiento lo que los jugadores nos puedan dar y es un ida y vuelta. Los jugadores se ponen y sacan solos. En una competencia interna es importante. Es la forma en estos años. Agustín Palavecino empezó bien y después tuvo que asimilar que River es un club muy grande. Acá se impone el que entrena, el que trabaja, no tira la toalla y ellos entienden bien", expresó.

"Y en cuanto a las convocatorias de Santiago Simón y Enzo Fernández a la selección, es algo que les aportará confianza. Espero que lo asuman bien, porque son chicos inteligentes. Hacen méritos para que les pase. Les viene bien a ellos, a nosotros, somos un equipo formador, que intenta potenciar jugadores. Con todos hago lo mismo, incluyendo a Agustín Fontana y José Paradela. Con grandes y chicos. El mensaje es igual para todos. Se sostienen los que hacen méritos permanentes, dándome una alternativa para cualquier momento", precisó.

Y finalmente aclaró que con el colombiano Juan Fernando Quintero, hoy en China, habla "seguido" y tiene "una buena relación. No utilizo redes sociales pero me entero de lo qué pasa. Él se manifestó sobre las ganas de volver, pero es un deseo. Igual no es momento de hablar de salidas y regresos. Nadie en este club hablará de eso. Hasta qué no terminemos el campeonato. Todo lo que aparezca será falso".

Todos los equipos que dirigí son diferentes, te generan trabajo. Es difícil posicionarlos. No me he detenido a pensar en estos años en todos los jugadores que tuvimos y sería injusto elegir algunos. Soy muy agradecido de todos los planteles. Me llena de satisfacción la disponibilidad de los más grandes. Puedo contar con ellos en cualquier momento!", concluyó.