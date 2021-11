El 'Kily' González: "Yo estoy más fuerte que nunca"

Defensa le pegó otro duro golpe a Central al vencerlo 3 a 0 en Florencio Varela. Tras el encuentro, el entrenador, Cristian González, hizo su análisis: «Es un partido donde nos encontramos con una situación nuestra mano a mano y de esa jugada te convierten el gol. Si te pones a analizar, nos llegaron 4 o 5 veces y nos hicieron 3 goles. Nosotros tuvimos un montón y no pudimos convertir. Ahí está la diferencia entre un equipo y otro, en convertir. Después por empuje, por ir a buscar en el segundo tiempo lo mismo, arrancamos bien, tratando de descontar y en una contra te terminan convirtiendo. Hay que seguir, no queda otra, son los chicos que tengo y hoy entraron muchos juveniles. Tenemos muchas ausencias pero tampoco son excusas, hay que asumir que perdimos de esta manera y no nos gusta«.

«Son errores individuales que nos cuestan muy caro, esto es fútbol, es jerarquía, experiencia y acá tenemos un plantel con muchísimos juveniles pero es lo que tenemos. A veces salió bien, hoy salió mal. Obvio que a la gente de Central esto no le interesa, quiere ganar. No soy boludo, sé los errores que se cometen y hacemos hincapié en eso pero se siguen cometiendo» amplió el Kily. En cuanto al esquema empleado y la apuesta de hoy, afirmó: «Está claro que Defensa, por momentos, jugó mejor que nosotros. No voy a dibujar la situación como hacen muchos, no hemos hecho un buen partido, está clarísimo. Yo estoy mas fuerte que nunca porque sé como trabajo mas allá de las críticas que recibo de todos lados«.

«Son errores individuales que nos cuestan muy caro, esto es fútbol, es jerarquía, experiencia y acá tenemos un plantel con muchísimos juveniles pero es lo que tenemos. A veces salió bien, hoy salió mal. Obvio que a la gente de Central esto no le interesa, quiere ganar. No soy boludo, sé los errores que se cometen y hacemos hincapié en eso pero se siguen cometiendo» amplió el Kily.

En cuanto al esquema empleado y la apuesta de hoy, afirmó: «Está claro que Defensa, por momentos, jugó mejor que nosotros. No voy a dibujar la situación como hacen muchos, no hemos hecho un buen partido, está clarísimo. Yo estoy mas fuerte que nunca porque sé como trabajo mas allá de las críticas que recibo de todos lados«.

Con info de Con la Gente Noticias