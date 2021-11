Pablo Tiraboschi, el rafaelino al que Lio Messi le cambió la vida

Pablo Tiraboschi, el rafaelino de 36 años que recibió un regalo de Lionel Messi y su familia, contó a Cadena OH! una historia llena de emoción y un poco de tristeza, debido a las dificultades que impone ser no vidente ante los desafíos de la vida, pero con final feliz.

"Nací y vivo en Rafaela. Nací prematuro, no llegué a las 6 meses de gestación, estuve tres meses en incubadora y tuve tres operaciones en Buenos Aires, dando resultados negativos. Veía muy poco cuando nací y lo fui perdiendo", comentó para Cadena OH! Pablo.

La historia parece una cadena de favores. "Compartí un video de la empresa OrCam My Eye, sobre unos lentes especiales que tienen funciones muy útiles. Mi amiga se lo compartió a contactos allegados a la familia de Antonella Rocuzzo. Se enteraron de mi historia y me llamaron desde la sucursal de Buenos Aires para contarme que Messi me donaba el aparato", relató alegre.

Son unos lentes con un dispositivo, como si fuese un escáner que va sacando fotos. El lector de pantalla es lo que transmite, es lo que se usa para autos autónomos. Se programan en Israel previamente. Te permite leer, ir al supermercado, y con el lector de pantalla se puede escuchar. También lee los códigos de barras, la hora, el mes, el día, el año. Te muestra los colores, lee en todos los idiomas. También los menú en los restaurantes. "Esto me cambió la vida. Lo estoy aprendiendo a manejar, se aprende con el uso y con la práctica. Tiene muchas cosas".

Se trata de un paso adelante para la realidad de Pablo, quien si bien pasa dificultades por no encontrar trabajo, su ceguera no le impidió disfrutar. "Hice natación, patín artístico y representé a la provincia de Santa Fe. También canto en dos coros. Estos lentes van a mejorar todo. Yo lo voy a agradecer de por vida", dijo por último.

Escuchar también audio completo: