Néstor García y su cuerpo técnico

La CAB confirma a Leo Gutiérrez, Gonzalo García y Herman Mándole, quien además será el coordinador de las formativas. El flamante CT debutará el 26 y 27, en la primera ventana clasificatoria para el Mundial.

Ya comenzó la era de Néstor García al frente del seleccionado mayor masculino. Y, con él, su cuerpo técnico, que ya decidió y conformó en sintonía con Fabián Borro, presidente de la Confederación Argentina, y Andrés Pelussi, el Director Deportivo. Lo integrarán Leo Gutiérrez, actual entrenador de Olímpico de La Banda, Gonzalo García, head coach de Boca Juniors, también en nuestra Liga Nacional, y Herman Mándole, ex asistente de Julio Lamas en el seleccionado de Japón durante seis años, quien además de asistente de la Mayor será el coordinador de todos las formativas en el ámbito nacional.

“Con Fabián y Andrés analizamos el tema del staff en lo basquetbolístico y nos pareció una buena combinación tener dos entrenadores de Liga y otro uno que coordine las formativas, esté en contacto con la Mayor y, a la vez, sea asistente. De esa idea salieron los tres nombres y realmente estoy muy contento porque logramos un mix muy interesante de personalidad, experiencia, sabiduría, ganas, conocimiento, compañerismo y compromiso”, analizó el Che, quien además informó que es muy posible que, en cada ventana FIBA y proceso de torneo importante, se podrán sumar “entrenadores invitados con el fin de sumar scouting, ideas y conocimientos, ya sea de nuestro país o del exterior. Será un proceso abierto, de diálogo, en equipo, como anuncié cuando asumí”. El flamante cuerpo técnico, que se completará con otros profesionales en los próximos días, debutará el 26 y 27 de este mes ante Paraguay, en la primera ventana clasificatoria pensando en el Mundial 2023.

Gutiérrez comenzó su carrera como coach hace cuatro años, tras ser el jugador con más títulos de la historia de la Liga y un valioso integrante de la mítica Generación Dorada. Este año llegó a la CAB y hace dos meses dirigió con suceso al seleccionado U16 que fue subcampeón en el Premundial de la categoría en México. “Por Leo tengo un grandísimo respeto, por su carrera como jugador y por lo que ama esta profesión. Compartimos equipo en Chaco cuando salimos campeones del Sudamericano (NdeR: se refiere al 2011, con el Che como DT y Leo elegido MVP). Conoce todo de la Selección y el cómo representar al país, además del nivel internacional. Es alguien para llevar a cualquier batalla y siento que tiene mucho para aportar y ayudarme”, analizó Néstor.

Leo, de 43 años, no ocultó la emoción por la designación. “Son hermosas las sensaciones. Tuve la chance de jugar muchos años en la Selección y ahora es un placer formar parte de un cuerpo técnico, buscando a que Argentina siga creciendo y consiguiendo cosas. Esperemos estar a la altura y poder aportar la experiencia de mi carrera”, fue su primer comentario. “Me sorprendió un poco que me hayan convocado. Me encanta que Néstor me tenga en cuenta y confíe en mí, sobre todo el haber sido primer asistente que se sumó a su staff. Es un orgullo. Tengo muchas ganas de trabajar y apoyar en lo que necesite, buscando crecer a su lado”, comentó, intuyendo un poco cuál será su rol. “Creo que le puedo aportar mi visión de juego y el conocimiento de los jugadores nacionales, que serán los primeros convocados en estas ventanas clasificatorias al Mundial”, cerró.

Gonzalo García, nacido en San Martín hace 54 años, vuelve a la Selección luego de una etapa de mucho éxito como asistente, entre el 2004 y 2016. “Será nuestro coach más experimentado en el seleccionado. Ya estuvo durante 13 años y conoce todo, los torneos, los rivales… Es un estudioso y, además, un ganador de nuestra Liga. Destaco además que es muy ubicado en su rol. Es muy difícil hacer lo justo, lo ideal, lo que se necesita como asistente. Y él hace siempre lo que tiene que hacer. Maneja muy bien los tiempos y tiene el mayor de mis respetos”, opinó el otro García.

“Las sensaciones son las mismas que, en 2004, cuando recibí el llamado de Rubén (Magnano) para el Sudamericano de Brasil: una mezcla de orgullo, satisfacción y compromiso. Para mí el seleccionado es lo máximo. Han sido años de trabajo y dedicación, acompañando también a Sergio (Hernández) y Julio (Lamas). Al recibir el llamado de Néstor me volvieron esos sentimientos y recuerdos...”, inició Gonzalo, el más ganador en el ascenso nacional (4 títulos) que además suma otros seis en la elite (cuatro con San Lorenzo, dos internacionales). “En el seleccionado todo el mundo es importante, todos deben dar lo máximo sin esperar réditos personales. Yo puedo ayudar desde la experiencia de ver cómo funciona nuestra Selección. Me encanta crear grupo y trabajar en equipo. Respeto muchísimo el trabajo de Néstor y para mí es un placer poder acompañarlo en este nuevo desafío. Lo importante de un asistente es pensar con la cabeza del entrenador, conocer su filosofía y método de trabajo”, finalizó.

Mándole, quien fue asistente de Lamas en San Lorenzo y luego acompañó a Julio durante seis años en el seleccionado japonés, será más que un ayudante del Che. “Su rol macro será ser el coordinador de las menores, además de mi asistente. Es un técnico joven, con muchas ganas, muy preparado y con experiencia en el nivel internacional, incluidos un Mundial y un Juego Olímpico. Es muy bueno en el análisis de juego, en estadísticas avanzadas y en el básquet moderno. Estaremos en contacto permanente porque estará full time en nuestras formativas”, analizó García.

Herman, de 36 años, describió sus sentimientos. “Siento un orgullo enorme porque es el trabajo más importante de mi vida. Yo había trabajado en formativas, pero estar en la Selección mayor es un sueño. Después de seis años con Julio, mi mentor, en un lugar tan lejano como Asia, volver al país me genera felicidad y más para una responsabilidad”, admitió. Reconoció no haber esperado el llamado, “estaba renovando el visado en Japón”, pero “apenas recibí la llamada de Néstor, me entregué al 100% . Todo el mundo del básquet habla bien de él, tengo las mejores sensaciones. Intentaré estar en conexión sistemática y constante para que lo que el necesite”, completó. Sobre su otro rol, full time y como formador, dio un adelanto. “Junto al grupo de coaches que trabajen en campo, buscaremos aportar nuestro granito de arena para seguir mejorando lo que se viene haciendo desde siempre. Si hay algo de lo que estoy convencido es que en nuestro país se trabaja muy bien en menores, sin importar metodologías, ideales y formas. Trataremos, con nuestra impronta e ideas, aportar al crecimiento continuo que se viene teniendo”, completó.