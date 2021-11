Millonaria inversión para ampliar el Servicio de Cardiologías Congénitas del Alassia 

El gobernador Omar Perotti participó este martes del acto organizado por la Fundación Cardiopatías Congénitas, al cumplirse un año de la realización de estas intervenciones quirúrgicas en el hospital Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe.

En la oportunidad, se anunció que se invertirán 1.000 millones de pesos para la construcción y ampliación del ala de Guardia y Emergencias y el nuevo Servicio de Oncohematología. La licitación está prevista para la primera quincena de diciembre de 2021.

Al respecto, Perotti destacó que “el Hospital de Niños de Santa Fe va a ser una referencia importantísima para lo que es la ciudad capital, el Gran Santa Fe, todo el centro norte y también para provincias vecinas. Porque esa necesidad de traslado que tenían familias de Santa Fe, la tenían además las familias de Entre Ríos, por ejemplo, y vamos a poder estar absorbiéndolas”.

Leer también: Cardiopatías congénitas: a un año de las intervenciones quirúrgicas en Santa Fe

Además, el mandatario indicó que “tenemos una enorme capacidad en nuestra salud pública y en cada uno de sus integrantes. Quizás, la pandemia lo puso claramente en evidencia, y la mayoría de la sociedad valoró lo que tenemos en cada uno de nuestros hospitales públicos”, dijo.

Luego, Perotti añadió: “Que la formación de los profesionales para llevar a cabo este tipo de intervenciones (Cardiología Congénita) esté en manos de la gente del Hospital Garrahan, sin dudas representa un activo muy grande para la provincia y para el hospital, porque contamos con profesionales de gran valía”.

Por último, el gobernador de la provincia destacó la labor de la Fundación Cardiopatías Congénitas: “Quiero quedarme con el trabajo de todos y de cada uno de ustedes, quiero que esto sirva para impulsar más fundaciones, para impulsar más cooperadoras con este espíritu de hacer”.

Cabe recordar que este tipo de intervenciones se retomaron luego de la firma de un convenio entre el Ministerio de Salud de la Nación y los Centros Tratantes Recategorizados en el marco de la Red Federal de Atención de las Cardiopatías Congénitas, mediante el cuál se acordó reincorporar al hospital Alassia y transferir $4,7 millones para la realización de los procedimientos, por parte de la cartera sanitaria nacional.

El Hospital Alassia es uno de los 15 establecimientos, de 8 provincias argentinas, que se encuentra inscripto en el programa. Esto permitió reducir un 82,95% los pacientes que están en lista de espera para recibir el tratamiento, se garantiza una mejor atención, y se evitan los traslados hacia Rosario o Buenos Aires.

Políticas para actuar

A su turno, la ministra de Infraestructura Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, señaló que desde el hospital le acercaron “una estadística de chicos fallecidos y que esas situaciones podían resolverse con determinadas medidas de salud, que para el centro norte de la provincia no había nada, algo había para el sur y que requería de una mirada determinada”.

Frana planteó que ante determinadas situaciones, “se trazó un camino donde se resolvió cualquier grieta, acá tenemos personas de todos los partidos políticos”, y mencionó que “la decisión del gobernador y de la ministra de Salud (Sonia Martorano) de que Santa Fe empiece a trabajar en un programa de atención de complejidades de cardiopatías congénitas. Estas son las cosas que uno dice que valen la pena, me siento orgullosa de que esto suceda, de haber acompañado” a la fundación “porque la acción es de sus integrantes: el dolor transformado en amor es de ellos, no hay dolor más grande que la pérdida de un hijo. Sin embargo, lo transformaron en servicio a los otros y eso no tiene precio”, sostuvo la ministra de Infraestructura.

Leer también: El Hospital de Niños fue reincorporado a la Red Federal de Atención de Cardiopatías Congénitas

En tanto, la ministra de Salud, Sonia Martorano, dijo que “recuerdo muy bien el día que una Fundación de Cardiologías Congénitas quería hablar conmigo. Las ganas que ustedes contaron y la decisión del gobernador Omar Perotti, no es casual. El Ministerio de Salud fue solo una herramienta para gestionar. Y en el camino logramos conseguir el primer nivel de complejidad e ingresar al programa de Cardiopatías Congénitas, todos los niños y niñas se pueden atender acá”.

En ese sentido, el secretario de Salud, Jorge Prieto, expresó que “en una primera etapa se va ampliar todo lo que es una Guardia nueva, un pasillo tecnológico con un equipamiento importante, con hemodinamia tan importante para este tipo de cirugía, que va a ser delegada a la Fundación para su ejecución en diciembre. También un cálido espacio para acompañar a los padres”, indicó Prieto.

La segunda etapa de la obra “es el Centro Oncohematológico, algo importante para la ciudad de Santa Fe, porque no contábamos donde hacer esta quimioterapia en esta parte que es la oncohematología, con toda un ala de consultorios externos y ampliación de Terapia Intensiva”, finalizó el secretario de Salud.