Perotti: "Si no pido ayuda federal para luchar contra el narcotráfico soy cómplice"

El gobernador Omar Perotti, indicó este martes que pedir ayuda al Gobierno nacional para la llegada de fuerzas federales para combatir el narcotráfico y la inseguridad no es un "disvalor" y destacó que, por el contrario, no hacerlo o demorarse lo convertiría en un "cómplice".

"Esto nos ha superado, se ha incrementado la violencia, la organización, la capacidad de delito, el movimiento del narcotráfico y sus movidas para el lavado del dinero. Sin ayuda eso no se enfrenta. Yo no me siento un gobernador con menos capacidad por tal cosa, al contrario, si no lo hago soy cómplice", sostuvo el mandatario.

Leer también: Millonaria inversión para ampliar el Servicio de Cardiologías Congénitas del Alassia

El gobernador se refirió en primer término a la situación de la policía santafesina y en ese sentido comentó que "todo aquel integrante de la institución policial que desarrolle su tarea dentro de la ley tiene total respaldo. Y el que se aparta sabe como va a terminar".

Perotti comentó luego que el hecho que la provincia investigue delitos donde hay involucrados policías "a algunos les molesta y mucho, pero es un camino donde no hay vuelta atrás". También recordó que el planteo de su Gobierno fue desde el inicio de la gestión "tener una fuerza mejor equipada, mejor entrenada, más capacitada y mejor remunerada. Y estamos en ese camino. Hay una necesidad de fortalecer los ingresos y su capacidad. Arrancamos con 1.000 agentes yéndose. Hoy estamos en 1.650, va a ser 2.500. Ya tenemos un programa permanente de formación y de incorporación para siempre tener un saldo positivo que es lo que nos permite tener gente en la prevención en la calle. Tenemos un número importante de esclarecimientos, un número de detenidos creciente y estamos con un fuerte proceso de inversión en el Servicio Penitenciario".

Leer también: Perotti y la situación en Rosario: "El nivel de violencia es inaceptable"

El Gobernador expresó que "la dimensión de lo que hay que enfrentar requiere el mayor apoyo federal en fuerzas y también de la Justicia. Ojalá tengamos el acompañamiento. Después de las elecciones volveremos a hablar con todos los líderes políticos de la provincia para que la estructura federal que necesita la provincia de una vez por todas la podamos tener, en las designaciones y en la creación de cargos. Estamos enfrentando un delito que ha crecido enormemente en los últimos 12 años, organizaciones criminales de alto voltaje, con la misma estructura federal de hace 30 años. Queremos resultados diferentes pero para eso tenemos que hacer cosas diferentes"

Más fuerzas federales

Perotti hizo mención al arribo de las fuerzas federales a la provincia para la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad. Allí explicó que la llegada debía entenderse como un "claro mensaje" del Gobierno nacional de que ese tipo de situaciones no pueden pasar "en su territorio" y que, además de "presencia", se necesita "arraigo".

"Tenemos que tener la plena convicción de que pedir ayuda no es un disvalor, no pedir ayuda es el problema. Esto nos ha superado, se ha incrementado la violencia, la organización, la capacidad de delito, el movimiento del narcotráfico y sus movidas para el lavado del dinero. Sin ayuda eso no se enfrenta. Yo no me siento un gobernador con menos capacidad por tal cosa. Al contrario, si no lo hago soy cómplice. El demorar el pedido de ayuda es favorecer el desarrollo de estas organizaciones. Con la firmeza que esto lleva, es necesario plantear que Nación reconozca eso. Por eso creo que estamos encauzando el problema donde debe hacerse. El tema excede a la provincia y necesitamos todo el acompañamiento federal para enfrentarlo".